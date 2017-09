Patti Smith en cinco artes

1. MUSICA

Desde 1975, la llamada Madrina del Punk ha grabado 11 álbumes de estudio en donde brilla su trabajo tanto como cantante y compositora, entre los que destacan Horses, Radio Ethiopia, Gone Again, Trampin', Twelve y Banga, su última producción, lanzada en 2012.



Además, es sabida su influencia y amistad con otros músicos como Bruce Springsteen, U2, Shirley Manson, vocalista de la banda Garbage, Michael Stipe, ex vocalista de R.E.M y por supuesto, Bob Dylan.





2. LITERATURA



​La producción literaria de Smith, que lleva varias décadas, incluye títulos como las memorias Tejiendo sueños (2004), Éramos unos niños (2010) una carta de amor al Nueva York de los 70 y a su amistad con el fotógrafo Robert Mapplethorpe.



En una de sus más recientes obras, M Train (2015), revisita las cafeterias que mas ha frecuentado a lo largo de los años.



3. POESÍA

​Clara y abiertamente influenciada por poetas como Arthur Rimbaud, Allen Ginsberg y Bob Dylan, la artista ha publicado diversos tomos de poesía como Kodak (1972), A Useless Death (1972), Seventh Heaven (1972), Witt (1973) y Babel (1978), el cual, además de poemas, incluye trabajos en prosa, letras de canciones, fotografías y dibujos suyos.



También destacan Woolgathering (1992) y The Coral Sea (1996), que incluyen poemas en prosa. Y este sábado, en Casa del Lago, leerá Hecatomb, poema de 100 versos que escribió en 2014 dedicado al escritor Roberto Bolaño.



FOTOGRAFÍA



En los últimos años, Smith se ha dedicado a plasmar su visión de las cosas más cotidianas a través de la fotografía, para lo cual se vale de una Polaroid Land 250, muy sencilla de usar; con ella retrata sus viajes y sus pasiones artísticas y poéticas para después compartirlas en España, Holanda, Estados Unidos o México.



Es en nuestro país en donde una exhibición fotográfica suya podrá ser vista a partir de este viernes en el Café La Habana, emblemático local de la Ciudad de México por donde pasaron figuras como Fidel Castro en donde una de sos obras fotográficas será mostrada de manera permanente. En la Galería de Arte de Toronto, Canadá, explica cuáles son sus inspiraciones tras la lente.





5. DIBUJO



En 1967, a su llegada a Nueva York y alentada por su amigo, quien más tarde se convertiría en el fotógrafo Robert Mapplethorpe, empezó a crear una serie de dibujos, inspirados principalmente por otros artistas como Willem De Kooning o Pablo Picasso.



Ya durante la década de los 70, su trabajo creativo en esta área rendiría homenaje al mismo Mapplethorpe o a Rimbaud, su poeta de cabecera.



En 2008, Smith llevó a París no sólo varias fotografías, manuscritos y películas de su propiedad, sino también una colección de sus dibujos creados entre 1967 y 2007, los cuales formaron parte de la exposición Land 250, llevada a cabo en la Fundación Cartier. Aquí un video de la exhibición: