Para masoquistas: tres libros de destrucción

La trama rusa fue todo, menos ciencia ficción



Ahora se rumora sobre la eventual intervención rusa en las elecciones mexicanas. Este texto alumbra sobre lo que todo mundo sabe o quiere no saber: Donald Trump no llegó a la Casa Blanca por su carisma, o no meramente.



Título: Conspiración

Autor: Luke Harding

Editorial: Debate

Precio: 349 pesos

