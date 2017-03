Para los que tienen alma de mixólogo

Por el placer de mezclar y compartir; para agasajar a los invitados o para relajarse con un nuevo pasatiempo. Convertirse en mixólogo y ser alquimista por un rato está de moda.



Aunque el gusto por las fusiones alcohólicas siempre ha estado presente, lo que se ha popularizado son las herramientas para preparar las bebidas, tal y como se sirven en el bar o restaurante de su preferencia.



“Es un elemento de lujo. Hay piezas muy sofisticadas que incluso tienen diamantes. Los hombres son quienes más se aventuran a preparar sus propias mezclas”, asegura José Luis León, mixólogo y gerente de bares de Grupo Sicario.

1

Aquí lo que cuenta es aventurarse y divertirse, idear mezclas propias. Preparar fusiones con diferentes destilados, frutas, vegetales y hasta hierbas. No hay límites.



“Hay gente que viene a nuestros bares y nos comenta de sus creaciones, nos pide consejos sobre las marcas que puede adquirir. Lo toma como una experiencia para relajarse”, añade León.



Los buenos anfitriones saben del poder de un buen coctel. Son ideales para abrir apetito o como digestivos. Son los millennials, de entre 23 y 37 años, quienes han sido seducidos con los artículos de coctelería.



“Sus papás tomaban tragos derechos, para ellos es toda una experiencia hacer sus creaciones. Son los que más visitan los bares, prueban y se interesan”, explica el experto.



HERRAMIENTAS BÁSICAS

COCTELERA

Ideal para servir bebidas frías y agitarlas. Es necesario usarla con las dos mano. Generalmente viene con un colador que impide que se vayan grumos o hielo. Muchas tienen impresas las cantidades necesarias de alcohol e ingredientes para diferentes tragos, lo que facilita la labor.



CUCHARILLA

De mango largo y fino. Su principal función es agitar y fusionar los ingredientes. También se ocupa para agregar frutos o trozos pequeños a las bebidas.



VASO MEZCLADOR Y MEDIDOR

Es el recipiente en el que se juntan los líquidos. No tiene tapa. Muchos de estos artículos tienen señaladas las cantidades en milímetros para medirlas con exactitud.



COLADOR

Conocido como oruga por su forma espiral. Impide el paso de hielo.



MORTERO

Tiene el mismo uso que los de cocina. Es necesario usarlo porque muchos vasos no aguantarían la presión para machacar a la perfección.



JIGGER

Con forma de reloj de arena, se usa como unidad de medida. Los expertos no lo necesitan porque arman sus tragos al tanteo. Dependiendo del modelo es la dosis. Por lo general, son de una, una y media y dos onzas.



TAMBIÉN SE NECESITA

Licuadora para frappés / Exprimidor / Sacacorchos / Pinzas de hielo / Hielera / Pelador / Cuchillos



DESTILADOS BÁSICOS

Tequila, Whisky, Mezcal, Vodka, Ginebra, Ron



ARMONÍA Y SOFISTICACIÓN

Lo necesario para armar cocteles en casa está en West Elm. La marca neoyorquina se caracteriza por ofrecer piezas de diseño lo mismo sofisticadas que funcionales. Hay diversidad de colores y materiales. Se pueden encontrar kits completos, diversidad de vasos, decantadores, copas y charolas, además de mobiliario para completar la experiencia. El mixology bar tool set tiene un precio de 899 pesos.



BRILLO Y GLAMUR

Una cucharilla de plata con cristal Swarovski se puede adquirir

en el portal www.coctailkingdom.com, a un precio de 2 mil 750 dólares.