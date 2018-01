Paola Pliego, afectada por desdén administrativo

El conflicto legal que sostiene la Asociación Queretana con la Federación Mexicana de Esgrima (FME) derivó en que el organismo nacional iniciara un bloqueo en contra de Paola Pliego para que no participe en eventos internacionales, como la Copa del Mundo de Baltimore celebrada el fin de semana pasado.



El organismo estatal ganó en noviembre pasado un juicio a la FME en la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CDAA). El expediente CAAD-RA-08/2017 –del cual El Financiero tiene una copia– resolvió que la reelección del consejo directivo de la FME –encabezado por Sergio Castro Rea– del pasado 18 de enero de 2017 fue ilegal y que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) debe desconocer al consejo directivo de la FME. Sin embargo, esto no ha sucedido y el equipo de Castro Rea aún mantiene el control operativo de la Federación.



Pliego es miembro de la Asociación Queretana de Esgrima. Dice que el consejo directivo de Castro Rea tomó represalias contra ella, los miembros del organismo estatal y contra cualquier otro esgrimista que esté en contra de su equipo.







“Los problemas incrementaron con la FME a raíz de que se me detectó el supuesto doping”, menciona Pliego en entrevista. “Cuando recibí la notificación, Castro Rea me dijo que ya no me iba apoyar porque se vería mal que ofreciera su apoyo a una atleta dopada. Pero cuando llegó la aclaración de que el resultado había sido erróneo, jamás se comunicó conmigo. A partir de ahí empezó una serie de nuevos conflictos”.



La esgrimista explica que hubo varias formas en que el directivo la perjudicó en las competencias. A veces –cuenta– no le informaba el calendario de los torneos en los que iba a participar, le pidió que pagara la inscripción de un certamen que se debía repartir entre las integrantes de la Selección nacional, e incluso hubo ocasiones en que le dijo a los miembros de los comités organizadores que ella despreció el hotel y el transporte que ellos les brindaban a los atletas.



“Eso me forzó a llegar por mis propios medios a las competencias”, señala.



Eduardo Lara –titular de la Asociación Queretana– dice que la resolución del CAAD provocó que desconocieran al consejo directivo de la FME y que las inscripciones de sus atletas a torneos internacionales las tuvieran que tramitar directamente con la Federación Internacional de Esgrima (FIE).





Ese fue el procedimiento que siguió Lara para inscribir a Pliego en la Copa del Mundo de Baltimore –a la que que finalmente la esgrimista no asistió porque no fue aceptada su inscripción–, pero el organismo internacional les pidió, por medio de una carta, que el Comité Olímpico Mexicano (COM) mandara un oficio en el que pidieran la inscripción de la esgrimista. La FIE señaló que el COM tiene la potestad de interceder en el conflicto porque la Copa del Mundo reparte puntos en el ranking mundial para una eventual calificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Es decir, pertenece al ciclo olímpico.



El COM respondió el pasado 23 de enero por medio de un escrito –del que este diario tiene una copia–, en el que su director jurídico, Juan Francisco García Guerrero, menciona que el organismo no puede interceder porque la carta no tiene el nombre de la atleta en cuestión –aunque infiere que se refiere a Pliego–, la Copa del Mundo de Baltimore, según el funcionario, no pertenece al ciclo olímpico y porque el proceso para inscribir a una atleta a un certamen internacional corresponde a la federación nacional de la disciplina.



Pliego cree que el COM no tiene el conocimiento total de la situación, mientras que Lara señala que en varias ocasiones le han explicado mediante correos electrónicos el litigio que sostienen contra el consejo directivo de Castro Rea y que incluso les ha mandado la resolución del CAAD.



“Es sorprendente que la Conade no haya desconocido todavía al consejo directivo de la FEM”, señala Luis Fernando Jiménez, abogado de Pliego y la Asociación Queretana de Esgrima. “Al no cumplir la resolución, la Comisión corre riesgo de que la CAAD la declare en desacato. Si lo anterior sucediera, el siguiente paso es acudir a un juez de distrito para que a través de un amparo indirecto se señale a los directivos de la Conade por incumplimiento de una resolución que están obligados a cumplir”.



Jiménez dice que los integrantes de la Conade podrían ser inhabilitados hasta por 10 años si el Juez otorga razón a la atleta y a la Asociación estatal.



Este reportero buscó a Valentín Yánez –subdirector de calidad para el deporte de la Conade– y a Alfredo Castillo –director general del organismo– para que dieran su versión de los hechos, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. También se contactó a Castro Rea y tampoco hubo éxito.



El abogado dice que sostendrá una reunión con integrantes del COM, en la que tratará que el organismo desconozca a Castro Rea y al resto de sus colaboradores. Dice que aún analiza si acude con el Juez de Distrito.



Carlos Padilla –titular del COM– menciona que la resolución del CAAD aún no es definitiva, que el organismo que preside acatará las resoluciones de ley y que, por lo pronto, no intercederá en el litigio entre la Asociación Queretana y el consejo directivo de la FME porque –según él– es un asunto que deben resolver esas instituciones.



“No entiendo por qué les cuesta tanto trabajo hacer lo correcto a los involucrados. Estoy dispuesta a ir hasta las instancias que sean posibles. A mí no me puede perjudicar más, pero hay otros atletas a los que sí, sólo pido justicia”, afirma Pliego.