Panteras de Carolina, en la mira de Stephen Curry

Stephen Curry ha sido fanático de las Panteras de Carolina durante años. Por lo tanto, está interesado sin duda en ser dueño de una participación en ese equipo de la NFL.



Pero Curry recuerda a todos que su empleo principal está en los Warriors de Golden State. Así que el astro de la NBA no sería el tipo de dueño que se involucre en todos los asuntos, ni que viaje cada semana de un extremo a otro del país para participar en una reunión.



De todos modos, Curry cuenta con gente que le ayuda a sondear opciones para adquirir una parte de la franquicia de la NFL, cuyo dueño Jerry Richardson ha puesto en venta mientras enfrenta una investigación por conducta sexual inapropiada y supuestos comentarios racistas.



“Es una oportunidad muy interesante”, dijo Curry tras la práctica de tiro del lunes. “Sostuve conversaciones con mucha gente sobre la forma correcta de plantear esto y las estrategias diferentes que yo podría seguir en lo personal. Obviamente tengo un trabajo de todos los días, pero tengo a gente que está conectada y que trata de ver cómo podría ocurrir eso. No he tenido realmente nada que decir sobre esto, salvo que estoy muy interesado y dispuesto a hacer lo necesario para que eso ocurra”.





De hecho, ha hablado con Sean Diddy Combs, el magnate del hip hop, sobre la idea de que ambos adquieran el equipo.



A mediados del año pasado, Curry firmó un contrato por cinco años y 201 millones de dólares con los Warriors. Ha ayudado a que Golden State se corone en dos de las últimas tres campañas, y se le ha nombrado dos veces el Jugador Más Valioso de la NBA.



Curry consideró “muy especial” que Combs haya manifestado también interés.



“Es un excepcional hombre de negocios y un tipo que convierte la nada en todo, y que ha hecho un trabajo asombroso en todo lo que se propone. Tiene antecedentes tremendos haciendo que las cosas ocurran”, indicó.



Las Panteras han estado en el radar de Diddy desde hace tiempo, y Curry aprecia la relación que tiene la estrella de la música con Charlotte. Aunque Curry no se ha reunido con Colin Kaepernick, hay versiones de que el quarterback, quien carece de empleo en la NFL y comenzó las protestas recientes durante el himno nacional formaría también parte de la transacción.



Sin embargo, Curry explicó que “es todavía muy pronto” en el proceso de exploración de una compra.



“Soy un fanático, primero que nada, y lo he sido desde que tenía, ¿qué?, 7 años, cuando el equipo llegó a Charlotte... Conozco a muchos de los jugadores del equipo y lo que representan”, manifestó.