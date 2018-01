¿Oprah para presidente? Seguidores se lo piden en Twitter

Los seguidores de la presentadora de televisión Oprah Winfrey inundaron Twitter este lunes con llamados para que se postule a presidenta de Estados Unidos, tras su inspirador discurso sobre una "nuevo día" en apoyo de los que hicieron públicas conductas sexuales inapropiadas en Hollywood y otros lugares.



Después del discurso ofrecido en la noche del domingo por la estrella televisiva en la gala de los Globos de Oro, Twitter se llenó de menciones de "#Oprahforpresident" ("#OprahPresidenta") y "#Oprah2020".



En la ceremonia de los Globos de Oro, Winfrey se transformó en la primera mujer negra que recibe un galardón por los logros de su carrera.



Actriz, productora de cine y televisión y presidenta de su propio canal de cable OWN, Winfrey, de 63 años, fue homenajeada como un modelo para las mujeres y una persona que ha promocionado los personajes femeninos fuertes.



"Este discurso lo fue todo. #timesup (#SeAcabóSuTiempo) #oprahforpresident", escribió la personalidad televisiva de Boston Cassy Arsenault en uno de los muchos pedidos que recibió Winfrey para presentarse a la próxima elección presidencial de noviembre de 2020.



El presentador televisivo ganador del Emmy Charles Adler escribió: "3 Presidentes desde los años 80 han llevado con comodidad la etiqueta de Gran Comunicador. Reagan, Clinton & Obama. #OprahWinfrey podría ser la siguiente".



Winfrey ya dijo en el pasado que no está interesada en postularse a la presidencia. Por ejemplo, al ser cuestionada por los comicios de 2020 en una entrevista con la CBS, afirmó que "no me presentaré a ningún tipo de elección para un cargo".



No obstante, el diario Los Ángeles Times citó a Stedman Graham, pareja de Winfrey desde hace tiempo, asegurando el domingo que "depende de la gente (...) Por supuesto que lo haría".



En su discurso, Winfrey alabó a las mujeres que compartieron sus historias de acoso y abuso sexual, afirmando que "hay un nuevo día en el horizonte" para niñas y mujeres.



"Y cuando llegue finalmente ese día, será porque muchas mujeres magníficas, muchas de las cuales están en esta sala esta noche, y algunos hombres fenomenales que luchan duro para asegurarse de que se convierten en los líderes que nos lleven a ese momento en que nadie tenga que decir 'yo también' de nuevo", comentó, en referencia al movimiento #MeToo, que busca crear conciencia en las redes sociales contra el acoso sexual.



Con información de AP