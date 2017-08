Ópera de Frida y Diego se estrenará en 2020 en EU

La historia de amor torturado de los artistas mexicanos Diego Rivera y Frida Kahlo llegará en 2020 a Estados Unidos a través de una pieza de ópera, anunciaron este jueves los creadores en México.



The Last Dream of Frida and Diego se sitúa en 1957, el año del fallecimiento del gran muralista Diego Rivera, e inicia en un cementerio durante la celebración del Día de Muertos, una de las tradiciones mexicanas más importantes.



"Creo que Diego y Frida eran, en verdad, almas gemelas", dijo este jueves el dramaturgo cubanoestadounidense Nilo Cruz, ganador del premio Pulitzer.



Cruz, quien ganó el prestigioso premio en 2003 por su obra Anna in the Tropics, estuvo a cargo de la nueva ópera junto con la compositora y pianista Gabriela Lena Frank, ganadora de un Latin Grammy en 2009.



En la pieza, impulsada por la compañía Fort Worth Opera, Rivera (1886-1957) siente que la muerte lo ronda. Desea que Frida (1907-1954) regrese por él y lo guíe hacia su morada final. De esta forma, por tan solo 24 horas, la pareja revivirá el amor, la pasión y el sufrimiento que se provocó mutuamente.



"Una de las cosas que tomé en cuenta es el mito de Orfeo y Eurídice, donde él regresa del inframundo para rescatarla. Aquí es a la inversa: Frida viene al mundo de los vivos para guiar a Diego", agregó el escritor de 56 años.



The Last Dream of Frida and Diego es el resultado de diez años de trabajo entre Cruz y Lena Frank, y se desarrolla en torno al emblemático mural de Diego Rivera "Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central".



En esa colosal obra, Rivera se representa a sí mismo como un niño, junto a Kahlo y la Catrina, un emblemático personaje que representa a la muerte creado por el artista mexicano José Guadalupe Posada.



En el mural también aparecen personajes emblemáticos de la historia mexicana desde la llegada de los españoles.



"Frida y Diego eran mexicanos, pero también ciudadanos del mundo. A mí, como artista, me inspira la manera en la que usaron colores y sonidos específicos de su cultura para expresar lo que es universal", expresó Frank.



Durante el anuncio en la capital mexicana, Francisco de la Torre Galindo, cónsul general de México en Dallas, dijo que espera que la obra de ópera llegue a México después de su estreno en Dallas.