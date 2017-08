Obi-Wan Kenobi, ¿el nuevo 'spin-off' de 'Star Wars'?

Disney está desarrollando una película en la franquicia Star Wars basada en Obi-Wan Kenobi, el sabio y noble maestro Jedi, informaron este jueves las publicaciones The Hollywood Reporter y Variety.



Los medios de Hollywood citaron fuentes anónimas diciendo que el proyecto está en las etapas iniciales de desarrollo por parte de Disney y Lucasfilm.



El proyecto no tiene un guión aún pero el cineasta británico Stephen Daldry, al frente de la exitosa película del 2000 Billy Elliott, está en negociaciones para dirigirla, dijeron las publicaciones. Disney declinó comentar el reporte.



Disney compró la productora Lucasfilm a George Lucas en 2012 en un acuerdo de 4 mil millones de dólares y anunció una trilogía de la aventura espacial así como tres películas derivadas de la saga.



El estudio estrenó Rogue One, la primera película derivada en 2016, que presentó nuevos personajes y una historia vinculada en términos generales a la saga principal. Se está filmando una segunda cinta sobre la juventud de Han Solo, el intrépido contrabandista espacial interpretado por Harrison Ford en la trilogía original.



Kenobi, un ermitaño interpretado por el fallecido actor británico Alec Guinness, fue el mentor de Luke Skywalker y ayudó al joven guerrero a conocer la Fuerza en la primera película de la saga en 1977. Kenobi muere a manos de su antiguo pupilo, Darth Vader.



El actor británico Ewan McGregor dio vida al personaje en la segunda trilogía de la franquicia, que se lanzó entre 1999 y 2005. The Hollywood Reporter dijo que aún no se ha elegido a un actor para el nuevo proyecto.



La Guerra de las Galaxias: El Despertar de la Fuerza, la primera entrega de la nueva trilogía, llevó de nuevo a la pantalla grande a los personajes de la princesa Leia, Luke Skywalker y Han Solo, además de presentar a la nueva generación. El próximo filme, The Last Jedi, se estrenará en diciembre de este año.