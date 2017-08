Sí me lesioné y nunca he engañado a mis seguidores: Usain Bolt

Usain Bolt se defendió este jueves contra los que cuestionaron si realmente sufrió una lesión en su carrera de despedida en el Campeonato Mundial de Atletismo al revelar detalles de su desgarro en un muslo.



El jamaiquino, molesto por especulaciones de que simuló el problema mientras corría el último relevo de 4x100 metros en Londres el sábado pasado debido a que estaba demasiado rezagado como para ganar la carrera, aseguró que necesitará tres meses para recuperarse de la lesión.



Acompañado de placas de rayos X de la lesión en su músculo isquiotibial izquierdo, el ocho veces medallista dorado olímpico también insistió en redes sociales que nunca engañó a sus fanáticos.



"Generalmente no divulgo mi informe médico al público, pero lamentablemente me he sentado y escuchado a personas cuestionando si verdaderamente estaba lesionado", escribió el deportista de 30 años en Twitter.



"Nunca he engañado a mis seguidores en modo alguno y todo mi deseo en el campeonato era correr una última vez para mis fanáticos. Gracias por el respaldo continuo a mis fanáticos y descansaré, me sanaré y avanzaré al próximo capítulo de mi vida #Love&LoveAlone", agregó.



Las publicaciones de Twitter fueron retiradas poco después de ser subidas a la red de microblogs.



Bolt se lesionó mientras corría el último relevo 4x100 el sábado paso en el Mundial de Atletismo en Londres, a unos 3 metros de los dos líderes de la carrera.



El atleta especuló el domingo que la lesión, que puso fin a un opaco mundial para él luego de que solo pudo conquistar el bronce en los 100 metros llanos, podría haber sido causada por una larga espera antes de la carrera.