Nuevo álbum de Swift no estará en 'streaming'.... temporalmente

Representantes de la estrella del pop Taylor Swift le dijeron a los socios de servicios de streaming de música que su nuevo álbum no estará disponible a través de sus plataformas durante su primera semana de ventas, de acuerdo con fuentes al tanto del tema.



Los servicios aún están negociando con el equipo de Swift para determinar cuándo Reputation estará disponible, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son privadas. El álbum estará a la venta en tiendas minoristas y tiendas en línea como iTunes a partir del 10 de noviembre. Una portavoz de Swift no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios.



Para la mayoría de la industria de la música, el streaming es el futuro, un sector que ayudó a impulsar las ventas globales 5.9 por ciento el año pasado.



Pero Swift y un puñado de otros artistas prominentes que luchan por el primer puesto en las listas de éxitos aún encuentran que las ventas físicas y digitales son más lucrativas. Beyonce solo publicó su álbum Lemonade en Tidal, un servicio de streaming del que su esposo Jay-Z es copropietario. Adele evitó este tipo de servicios durante meses después del lanzamiento de 25 en 2015.



Todavía es posible que Swift cambie de opinión a último minuto, pero ha sido una de las artistas más críticas del streaming, diciendo en una columna para el diario The Wall Street Journal que estos servicios devalúan la música.



Spotify, el mayor proveedor de streaming, ofrece gran parte de su catálogo de forma gratuita, con el apoyo de publicidad. Los suscriptores que pagan obtienen la biblioteca completa, incluidos los nuevos lanzamientos que los artistas han elegido no ofrecer a todos. Apple Music, el segundo más grande, no tiene una versión gratuita.



Se espera que el álbum de Swift marque uno de los mayores debuts de las listas del año. Su disco anterior, 1989, fue su mayor éxito de ventas, terminando entre los tres primeros en ventas globales en 2014 y 2015. Ese álbum estuvo disponible en Apple Music a partir de 2015, pero se mantuvo fuera de Spotify hasta junio de este año.