Novedades: 3 títulos que disfrutarás mucho

Título: Matemáticas para las hadas

Autor: F.G. Haghenbeck

Editorial: Grijalbo

Precio: 249 pesos



Cuando un título de novela es la novela en sí

No merecía una presentación menor esta obra dedicada a la hija de Lord Byron: Ada. Personaje maravilloso en el que la abstracción númerica jugó un papel fundamental en extraña y fascinante conformación: las letras, las hadas, el poema y la pasión no se contraponen ni se complementan. No. Son estados de ánimo comprimidos en esa debilidad a la que llaman carne. Si busca con urgencia una novela, ya llegó.