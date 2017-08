'Game of Thrones': te damos el nombre del capítulo final

El último episodio de la séptima temporada de Game of Thrones, el cual será transmitido este domingo, llevará por título The Dragon and the Wolf (El dragón y el lobo), de acuerdo con HBO.



El episodio, de acuerdo con varios medios de comunicación, tendrá una duración cercana a los 80 minutos, con lo que se volverá el capítulo más largo de toda la temporada.



El canal dio a conocer el avance del capítulo final, en donde se puede apreciar al ejército Lannister está a la espera de recibir órdenes para la batalla.



De acuerdo con varios medios de comunicación, lo significativo del título es el doble significado que esconde y revelará la trama. El dragón y el lobo parecen señalar la alianza entre Jon Snow (Kit Harington) y Danerys Targaryen (Emilia Clarke).