¡No es un sueño! Coldplay rinde homenaje a Soda Stereo en Argentina

La agrupación británica Coldplay rindió un homenaje a Soda Stereo en La Plata, Argentina interpretando uno de los temas más exitosos de la banda, De música ligera.



El concierto, con el que cerraron su gira mundial A head full of dreams, se realizó el martes en el Estadio Único de La Plata. Frente a miles de espectadores, Chris Martin cantó la melodía en español.



Al final de su presentación, Martin mencionó la frase con la que Gustavo Cerati se despidió el 20 de septiembre de 1997 en el Estadio River Plate, donde Soda Stereo anunciaba el final de su carrera, misma que Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti retomarían diez años después.



"No seríamos nada sin ustedes. Estamos muy agradecidos. Hasta luego. ¡Gracias totales!", gritó el líder de la agrupación conocida por canciones como Fix you y Yellow, lo que provocó gran furor entre los asistentes.



¿Quieres escuchar la versión de los ingleses? Aquí te la dejamos.