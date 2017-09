NFL arranca hoy y esto es lo básico que tienes que saber 

Este jueves, con el partido entre los Patriotas de Inglaterra y los Jefes de Kansas City da inicio formalmente la temporada regular de la NFL. Si estás a punto de iniciarte en este deporte, pero no tienes la menor idea de cuánto mide el campo, qué es un quaterback o por qué cada encuentro dura a veces hasta tres horas, te dejamos una pequeña guía que te ayudará a entender los principios básicos del futbol americano.



La National Futbol League (NFL por sus siglas en inglés), es la mayor liga de futbol americano profesional de los Estados Unidos y actualmente está formada por 32 franquicias a lo largo del país. Ésta se divide en la Conferencia Nacional y la Conferencia Americana.



La temporada regular consta de 17 semanas, y da inicio la noche del jueves de la primera semana de septiembre (como este jueves) y dura hasta principios de enero.



La guía para novatos de la NFL (A Rookie's Guide to the NFL), es un pequeño video en el cual, la liga explica que cada equipo tiene 53 jugadores, los cuales se dividen en tres fuerzas: ofensiva y defensiva con 19 jugadores cada una y equipos especiales, integrado por 15 de ellos.



Antes de cada partido se hace un volado, y el equipo que gana es el que elige si patea o recibe el balón, mientras que el perdedor elige su cancha.



El partido tiene cuatro cuartos de 15 minutos efectivos, con un descanso entre los primeros dos pero por lo general llega a durar alrededor de tres horas debido a que el reloj se detiene en tiempos fuera, pases incompletos o cuando los jugadores se salen del terreno de juego.



El campo mide 100 yardas de largo (poco más de 91 metros), y 52 de ancho (cerca de 48 yardas) y en cada jugada se da la oportunidad de avanzar 10 yardas.





Si oyes primera y diez o primer down, significa “primera oportunidad y diez yardas para avanzar”. Cada equipo tiene cuatro oportunidades de avanzar 10 yardas; si en éstas las alcanzó, entonces vuelve a empezar el 'primera y diez'.



Si éste no lograra conseguir la posición de campo requerida para tener derecho a otras cuatro jugadas, se verá forzado a patear para alejar el balón y que el contrario pase a la ofensiva.



La ofensiva tiene el balón y tratará de avanzar a la zona de meta contraria; integrada por el mariscal de campo o quaterback, encargado de lanzar pases en la mayoría de las jugadas (Tom Brady es quaterback) el corredor o running back, quien tiene que acarrear el balón. Aquí un pequeño video de la NFL con los considerados 40 mejores pases de Brady (sin suspirar).







Luego está el receptor o wide receiver, que recibe el pase del mariscal, y por último, la línea ofensiva, cuya tarea es defender al mariscal de campo.



La defensa, que no tiene el balón, trata de impedir que el rival avance a la línea de anotación y tiene a los linebackers, quienes intentarán golpear al mariscal de campo y corredor rivales.







En el juego se pueden hacer puntos de tres maneras: Una es a través del touchdown, en la que el jugador llega a la zona de anotación; éste da 6 puntos. Con el gol de campo, el pateador tiene que meter el balón en el poste y esto da tres puntos; y finalmente con el safety, que es cuando un jugador de la ofensiva en su propia zona de anotación es detenido, y esto da dos puntos.



Entre los castigos, destacan el holding, que ocurre cuando un ofensivo agarra a un defensa o cuando éste sujeta a un ofensivo que no es el portador del balón, puesto que ambos pueden empujar o bloquear, pero no sujetar. Esto es penado con diez o cinco yardas dependiendo de quien haya agarrado a quién. También está el retraso de juego, en el cual si la ofensiva no saca el balón en juego en el tiempo establecido, es penalizado con cinco yardas.



*Entre lo más emocionante de estos partidos, está el fumble o balón suelto, que es cuando un equipo tiene control del balón pero éste se cae porque se resbaló o porque un jugador lo tiró, entonces el contrario tiene posibilidades de agarrarlo, lo que provoca que ambos entren en guerra por hacerse del ovoide.