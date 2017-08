Neymar se presenta ante la afición del París Saint-Germain

"Vine aquí por un gran reto. ¡París es mágico!", dijo Neymar en el Parque de los Príncipes en su presentación ante su nueva afición, cerca de 48 horas después de la oficialización de su traspaso al París Saint-Germain (PSG ) por una cifra récord de 222 millones de euros.



"Merci (en francés). Soy muy feliz. He venido por un gran reto. Cuento con ustedes. Vengo aquí para ganar títulos. ¡París es mágico!", exclamó el astro, luciendo su nueva camiseta con el '10' a la espalda.



El delantero se dirigió a una afición entregada desde una suerte de podio con los colores azul y rojo del PSG y en el que se podía leer el mensaje "Bem-vindo Neymar Jr". El brasileño estuvo acompañado por el presidente de la entidad, Nasser Al-Khelaïfi, que también fue aclamado por el público.



A continuación, "Ney" preguntó el habitual "¿Ici c'est?" (¿Esto es...?), a lo que la grada respondió gritando "¡París!". El retraso de 15 minutos solicitado por el club para el primer partido de liga de la temporada, que enfrenta a los parisinos con el recién ascendido Amiens, mereció la pena.



Tras su pequeña alocución, el atacante dio una vuelta al estadio para saludar a las diferentes tribunas de su nuevo 'jardín'. El Colectivo Ultras de París (CUP), que ya fue muy ruidoso el viernes en el Parque de los Príncipes y que "prometió dejarse la voz" en la presentación de hoy, cumplió y no dejó de alentar todo lo que duró la ceremonia.



"Neymar, Neymar", cantaba la grada al conocido ritmo del "Brasil, Brasil", algo que ha parecido agradar al astro, que terminó por quitarse la camiseta para lanzarla al público.