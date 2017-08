Se termina el 'amor' entre Neymar y el Barcelona

El agrio enfrentamiento entre Neymar y el Barcelona se intensificó el jueves, cuando el delantero del París St Germain anunció su intención de demandar al club del fútbol español, dos días después de que el equipo dijera que presentará una demanda contra el brasileño por incumplimiento de contrato.



Varias reportes en los medios españoles señalaron que Neymar había demandado al club a través de la FIFA por una prima no pagada de 26 millones de euros (30.69 millones de dólares), que fue incluida en el último contrato del jugador firmado en noviembre de 2016.



La FIFA confirmó que había "recibido una demanda de Neymar contra el FC Barcelona" y dijo que se estaba investigando el tema.



El PSG batió el récord mundial por un fichaje este mes, pagando la cláusula de rescisión de contrato de 222 millones de euros.



El martes, el Barcelona dijo que iba a demandar a Neymar por 8.5 millones de euros ya que querían que devolviera la prima recibida cuando firmó un contrato de cinco años.



Esa prima a la que se refería el Barça es distinta al pago de 26 millones de euros, según informaciones de la prensa en España.



El grupo que gestiona los derechos de Neymar, N & N Consultoría, respondió en un comunicado el martes que el jugador había cumplido los términos del contrato, además de añadir que tenía previsto emprender acciones legales.



La demanda del jugador es un nuevo capítulo de una pelea cada vez más agria entre él y el club que lo catapultó a la fama al ficharle procedente del Santos en 2013 y con el que ganó dos títulos de Liga, tres Copas del Rey y la Liga de Campeones de 2015.



El brasileño lanzó una diatriba contra la directiva del Barcelona y su presidente, Josep María Bartomeu, tras debutar en casa con el PSG el pasado domingo, cuando su equipo ganó 6-2 al Toulouse.



"Estoy decepcionado con ellos (los directivos del Barcelona). Pasé cuatro años muy felices y me fui feliz, pero no con ellos. Para mí, no deberían estar a cargo del Barcelona. El Barça se merece mucho más y todo el mundo lo sabe", dijo.