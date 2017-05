Netflix lanza tráiler de "Castlevania"

Netflix lanzó hoy el tráiler de Castlevania, serie basada en los videojuegos creados en 1986 y que estará disponible en en la plataforma a partir del 7 de julio.



La serie, de la cual no se ha revelado cuántos capítulos tendrá, estará basada en Castlevania III: La maldición de Drácula, y se centrará en la historia del último superviviente del clan Belmont, que ha peleado contra el conde Drácula.



Los videojuegos, desarrollados por Konami, debutaron en 1986 en Japón con la primera versión de Akumajo Dracula para Famicom Disk System y un mes después para MSX 2.



La serie se desenvuelve en una guerra entre los descendientes de la familia Belmont y el conde Drácula, el cual resucita cada 100 años y debe ser derrotado por el clan. Algunos de los títulos de esta saga son Castlevania: Bloodlines, Castlevania: Circle of the Moon y Castlevania: Aria of Sorrow.