Nadal ya es segundo en el ranking de la ATP

PARÍS.- Rafael Nadal, flamante monarca del Abierto de Francia, ascendió dos puestos este lunes, para colocarse como segundo del escalafón mundial de la ATP, su mejor ubicación desde octubre de 2014.



En contraste, Novak Djokovic cayó del segundo al cuarto lugar, el más bajo que ha ocupado en siete años y medio. El serbio fue eliminado en los cuartos de final en Roland Garros, donde conquistó el título un año atrás para colocar en sus vitrinas el trofeo que le faltaba en los torneos del Grand Slam.



Aquella coronación en Francia representó además el cuarto título consecutivo de Djokovic en torneos major. Sin embargo, el serbio no ha podido defender ninguno de esos cetros.

Roger Federer permaneció en el quinto puesto, tras perderse el Abierto de Francia por segundo año consecutivo.



La victoria del español Nadal en París le redituó su décimo trofeo en el torneo sobre canchas de arcilla, y puso fin a una sequía de tres años sin obtener un título en las grandes citas. Acumula ahora 15 campeonatos en majors, para rebasar a Pete Sampras en el segundo lugar de la lista histórica, sólo detrás de los 18 de Federer.



El domingo, se preguntó a Nadal si le parecía importante recuperar el primer lugar del ranking. Ha pasado 141 semanas en la cima, la más reciente en julio de 2014.



“Estoy jugando bien, me encuentro en una buena posición. He ganado justo ahora el torneo más importante del año para mí, así que eso es lo único que importa hoy, ¿no?”, respondió Nadal. “Si ganas este tipo de títulos, tienes oportunidades de ascender a cualquier puesto en el ranking”.



Al obtener el sábado el título de mujeres en el Abierto de Francia, la joven letona Jelena Ostapenko saltó del 47 al duodécimo lugar en el ranking de la WTA. Ostapenko, quien cumplió 20 años durante el torneo, obtuvo su primer título en la gira. Hace un año, fue eliminada en la primera ronda en Roland Garros.



La rumana Simona Halep, quien perdió la final frente a Ostapenko, trepó del cuarto al segundo lugar. Angelique Kerber conservó el sitio de honor, pese a que fue eliminada en la primera ronda en París. La alemana se convirtió en la única mujer que, siendo la primera preclasificada, ha sucumbido en la primera ronda del Abierto de Francia en la era profesional, que comenzó en 1968.



Serena Williams descendió dos lugares, al cuarto. Se encuentra embarazada y no jugará en el resto del año. La ucraniana Elina Svitolina, quien llegó a cuartos de final en el Abierto de Francia, mejoró un puesto, para anclar en el quinto, el más alto que ha ocupado en su carrera.