Nadal recupera cetro tras baja de Federer en Cincinnati

El suizo Roger Federer renunció a participar en el Masters 1000 de Cincinnati por una lesión en la espalda, anunciaron este lunes los organizadores, por lo que el español Rafael Nadal será nuevo número 1 del mundo desde la próxima semana.



"Siempre me ha gustado jugar aquí. Cincinnati tiene los mejores aficionados del planeta y estoy desolado por perdérmelo", explicó Federer, quien sucumbió el domingo en la final del Masters 1000 de Montreal frente al alemán Alexander Zverev con parciales de 6-3, 6-4.



Nadal no ocupa el primer lugar del escalafón mundial de la ATP desde julio de 2014.



Tras su derrota en Canadá frente a uno de los nuevos fenómenos del mundo de la raqueta, Federer podría haber recuperado el trono del tenis -que no ostenta desde octubre de 2012- en caso de que hubiera logrado el mismo resultado que Nadal en Cincinnati.



El suizo, quien ostenta el récord de Grand Slams con 19 en su palmarés, entre ellos el Abierto de Australia y Wimbledon esta misma campaña, ya se vio obligado a renunciar a la temporada de tierra batida con el fin de cuidarse físicamente.



El año pasado puso punto y final a su temporada después de Wimbledon, renunciando también al torneo olímpico en Rio por molestias en una rodilla operada al principio de 2016.



El ibérico, de 31 años y que ganó su decimoquinto título de Grand Slam en el Roland Garros de este año, superará en la máxima posición de la ATP al británico Andy Murray, quien borró su nombre de Montreal y Cincinnati por una lesión de cadera.



Federer, siete veces campeón en el Masters 1000 de Cincinnati, tendrá una nueva oportunidad de pasar al primer lugar del mundo en el Abierto de Estados Unidos, el último Grand Slam de la temporada, que comienza el 28 de agosto en Nueva York.



El 'FedEx' añadió que "desafortunadamente me doblé la espalda en Montreal y necesito descansar esta semana".