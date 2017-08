Murió Marcelino Perelló, exlíder del Movimiento del 68

El exacadémico de la UNAM y exlíder del Movimiento Estudiantil de 1968, Marcelino Perelló, falleció este sábado.



Perelló, quien también fue autor de la columna '¿Qué me pongo?' en el periódico Excélsior, murió esta madrugada sin que se conocieran las causas de su deceso, confirmó esa publicación en redes sociales.



Marcelino Perelló nació en la Ciudad de México en 1944 y fue representante de la Facultad de Ciencias de la UNAM durante el Movimiento estudiantil de 1968 en el Consejo General de Huelga.



Años más tarde, se integró a la plantilla de profesores de la facultad, donde dio clases hasta hace unos meses, cuando la dirección de la escuela lo cesó por comentarios misóginos que realizó en su programa radiofónico 'En Sentido Contrario', mismo que también fue retirado de Radio UNAM.



“La dirección consideró que, por motivos de seguridad míos, era recomendable que yo dejara de asistir porque había grupos de personas, reunidas en un supuesto mitin, que parecían ser agresivas. Por ello la Facultad me pidió que por favor no diera clases”, dijo el exlíder del movimiento estudiantil de 1968.



También formó parte de la administración del Museo Universitario del Chopo, de la UNAM.



Con información de la Facultad de Ciencias de la UNAM y Eduardo Bautista.