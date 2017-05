Muere Nicky Hayden, excampeón de MotoGP

ROMA.- El excampeón mundial de MotoGP Nicky Hayden murió por las graves heridas cerebrales sufridas hace cinco días, cuando fue atropellado por un automóvil mientras entrenaba en bicicleta en Italia, dijo este lunes su equipo Honda World Superbike.



"Con gran pena, Red Bull Honda (...) tiene que anunciar que Nicky Hayden sucumbió a las heridas sufridas durante un incidente cuando montaba su bicicleta el miércoles pasado", sostuvo el equipo.



"Nicky murió a las 19.09 (hora local) de esta tarde en el hospital Maurizio Bufalini en Cesena. Su prometida Jackie, su madre Rose y su hermano Tommy estaban a su lado".

El piloto estadounidense de 35 años fue atropellado por un auto mientras entrenaba en su bicicleta por la costa adriática de Italia. El impacto fue tan fuerte que quebró el parabrisas del vehículo.



El último boletín médico del hospital, fechado el 20 de mayo, había señalado que Hayden se encontraba en estado crítico como consecuencia de los graves daños cerebrales sufridos en el accidente.



Los médicos habían provocado un coma inducido al campeón de MotoGP de 2006, conocido como The Kentucky Kid.



La prensa italiana informó este lunes que los investigadores hallaron un video del accidente de una cámara de una casa cercana desde la que se veía la carretera. Aseguraron que las imágenes sugerían que Hayden no frenó en una intersección y fue impactado de lleno por un auto en marcha.



No hubo confirmación inmediata del reporte por parte de los investigadores.