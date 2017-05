Moda de museo

Como forma de expresión, la moda es referente de una época. A través del diseño de indumentaria se crean piezas artísticas que cada vez son más comunes en los museos del mundo. Este siglo marca la pauta para que, además de apropiarse de las pasarelas, los diseñadores lleguen a mostrar sus piezas en recintos reservados para las bellas artes.



“Es parte de la identidad del ser humano y de su cultura; a través de formas y telas, comunican”, asegura Cynthia Gómez, coordinadora de la licenciatura en Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana.



La ahora catedrática participó como diseñadora en la exposición Boutique, en diciembre del 2000, la primera en la que un espacio mexicano, el Museo de Arte Carrillo Gil, sumó moda y arte conceptual. En ese tiempo, también se exhibieron los trabajos de Macario Jiménez, Héctor Mijangos y Julia y Renata Franco, entre otros.

1

“Es tal el interés por admirar esas piezas y conocer el proceso que hay detrás, que han resultado muy exitosas en todo el mundo”, señala Gómez, quien identifica a Alexander McQueen, Jean Paul Gaultier, Balenciaga e Yves Saint Laurent como precursores de esta tendencia.



La muestra sobre McQueen se presentó en el Victoria and Albert Museum de Londres; el ingenio de Gaultier fue celebrado en el museo de Bellas Artes de Montreal, para después llegar a Reino Unido, España, Suecia, Francia y Australia; las creaciones de Balenciaga se admiraron en México y España; y las piezas de Saint Laurent se exhibieron en el Metropolitan Museum of Art.



“El artista y el diseñador comparten el mismo proceso creativo, pero el modisto siempre se enfoca en un consumidor”, agrega Gómez.

En estos días, en el mundo se exhiben cuatro exposiciones artísticas con un eje narrativo único: la moda.



REI KAWAKUBO/COMME DES GARÇONS: ART OF THE IN-BETWEEN

METROPOLITAN MUSEUM OF ART (NUEVA YORK)

Los modelos de la diseñadora japonesa han desafiado por años los cánones establecidos. De oficio estilista llegó a la moda de forma empírica haciendo sus propias prendas. El mundo la conoció a través de una marca con identidad francesa, Comme des Garçons. “Como creadora, rompió conceptos clásicos de belleza e identidad, presenta diseños con cuerpos deformados, a los que les incluye joroba y panza”, explica Cynthia Gómez, coordinadora de la licenciatura en Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana. La retrospectiva de la creadora de 74 años estará abierta hasta el próximo 4 de septiembre.

1

DIANA: HER FASHION STORY

KENSINGTON PALACE (LONDRES)

Hasta febrero de 2018, el palacio en el que vivió la princesa de Gales es el escenario para mostrar cómo su estilo personal dictó tendencia hasta su fallecimiento hace 20 años. En la muestra se presentan modelos sencillos y vestidos usados en visitas oficiales, entre los que se encuentran uno de terciopelo azul, su traje de perlas con una chaqueta de cuello isabelino, y las creaciones de Versace y Jaques Azagury. “A través de la moda encontró un medio de comunicación y libertad”, explica Eleri Lynn, comisionada de la exposición que llega a los jardines de la que fuera su casa por 15 años.



MARGIELA, THE HERMÈS YEARS

MODEMUSEUM PROVINCIE ANTWERPEN (AMBERES)

Aunque cuenta con algunas piezas de líneas simples, elegantes y clásicas, la exhibición que explora la creatividad del belga Martin Margiela plasma modernidad y lujo, conceptos con los que trabajó para la casa de moda Hermès. Dio de qué hablar al incluir en sus colecciones el reciclaje de materiales, y transformó piezas de desecho en exclusivas artesanías. Inventor de conceptos como el escote en “v”, sobre su contribución artística, la directora del museo, Kaat Debo, explica que “pensó en la mujer para vestirla cómoda y elegante”. Abierta al público hasta el 27 de agosto.



1927 THE RETURN TO ITALY

MUSEO SALVATORE FERRAGAMO, PALAZZO SPINI FERONI (FLORENCIA)

Para festejar los 90 años del retorno de Salvatore Ferragamo a Italia, después de vivir 12 años en California, Estados Unidos, la marca organizó una retrospectiva que incluye los diseños más icónicos del italiano. Serán exhibidos en ocho salas hasta el 2 de mayo de 2018. El éxito del diseñador de zapatos radicó en transformar un accesorio en objeto de deseo y después en obra artística. La exposición es curada por Carlos Sisi.