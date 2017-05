Miguel Herrera regresa al 'nido' de Coapa

La obligación al frente del América es la de lograr el título 13 en la historia de la institución y así superar al Guadalajara que el pasado domingo los empató como el equipo más ganador, señaló el técnico Miguel Herrera.



“Cuando llegué estábamos abajo, nos empataron, la obligación es volverlos a superar, estamos en ese armado, la estructura empieza de cero para sumar los títulos que lo pongan como el más ganador, no sé qué dijo Vergara, pero estamos preparados para que el siguiente torneo sea del América”, dijo.



Aceptó que un equipo como el de las Águilas siempre motiva y que al finalizar su primera etapa con este conjunto para irse con la Selección Mexicana, dejó las puertas abiertas para volver.

“Por supuesto el América es el América, convencidos estábamos hablamos con el ingeniero (Yon de Luisa) que debíamos regresar, agradecido con Jorge Alberto (Hank), entendió la circunstancia que daba este regreso al América, alguna vez le empeñé mi palabra al ingeniero que iba a regresar, y hoy se dio esa posibilidad, contentos de que nos elijan”, indicó.



En conferencia de prensa durante su presentación, Herrera explicó que llega con ánimo de revancha, no tanto por lo que hizo o dejó de hacer con los “azulcremas”, sino más bien porque con Xolos no alcanzó los objetivos trazados.



“Vengo con el ánimo de ser campeón, no sólo un título, sino muchos. Haber salido fue por el apoyo de un proyecto, pero ahora regreso con mucha ilusión de dar los resultados que esta institución se merece”, acotó.



Cuestionado sobre si espera que este equipo nuevamente lo empuje al Tri, Herrera señaló que en este momento sólo se enfoca en América, pero que con el representativo nacional también dejó la posibilidad de un regreso.



“Realmente pienso en América, quiero estar aquí muchos años, la selección siempre me llamara la atención, ya pasé eso, fui al Mundial, estoy seguro que dejé la puerta abierta por los resultados”, sentenció.