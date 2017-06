México golea a Honduras y se acerca a Rusia 2018

La selección mexicana se reafirmó como el equipo en mejor momento de la Concacaf. Goleó a Honduras, un demacrado conjunto que parece añorar los goles de David Suazo, Carlos Pavón o Carló Costly.



El cuadro que dirige Juan Carlos Osorio tuvo la sabiduría para abrir la defensiva 'catracha' con un tanto a balón parado, para que después gozaran del juego en la cancha del estadio Azteca. Fueron mejores del minuto uno al 90.



La 'H' apareció en la Ciudad de México con una línea de cinco defensores. Innegociable. Estática. Entorpeció los ataques del cuadro mexicano en los primeros 20 minutos de juego. Y sin la claridad del equipo local, el partido cayó en la intrascendencia, lo que le convenía al cuadro visitante, que amaga con quedarse fuera de la Copa del Mundo de Rusia.



Oswaldo Alanís apareció cuando el encuentro se perdía en la medianía. Al 34', remató un centro en el que tuvo que picar hacia enfrente. Giró la cabeza y venció al arquero hondureño para inaugurar el marcador. En ese momento, se desquebrajó el plan de los visitantes.



Honduras nunca tuvo reacción y México se deshizo de la presión. El segundo tiempo fue la muestra. Atacó por las bandas. Tocó el balón y dominó el encuentro a placer.



Con la entrada de Hirving Lozano (60') se hizo más peligroso, vertical. El extremo fue imparable. Al 61' avisó con un disparo que se fue por arriba del travesaño. Un minuto más tarde corrigió. Aprovechó un pase filtrado entre los centrales, se quitó al arquero y empujó el balón para el 2-0.



La selección hondureña -que no hizo ningún disparo a portería en el juego- contribuyó a que México luciera dominador. Nunca apretó y se dejó llevar por los ataques mexicanos. Los aficionados, que el año pasado abuchearon a la selección y pidieron el cese de Juan Carlos Osorio en el banquillo, comenzaron a corear el 'Cielito Lindo'.

México terminó el partido a 35 minutos del final del juego. Otra triangulación dejó a Raúl Jiménez enfrente del arquero. Esperó a que saliera y definió con parte externa para marcar el 3-0. El delantero consiguió su segundo tanto consecutivo, luego de que la semana pasada marcara en la final de la Copa Portuguesa con el Benfica.



Osorio no necesitó de Javier Hernández o Rafael Márquez para superar a Honduras. Tampoco los extrañó. Alanís, Jiménez y el resto del once titular que jugó fue suficiente para ganar un encuentro fácil, ajeno a lo que había mostrado el seleccionado hondureño en presentaciones pasadas.



La victoria le permite al cuadro nacional llegar a 13 puntos en el hexagonal final de la Concacaf. Son líderes, cómodos. De momento, no hay selección que equipare su nivel en la zona. La actuación de hoy también los acerca al Mundial de Rusia del año próximo, en el que podrían amarrar su calificación si se combinan una serie de resultados el próximo domingo.



La actuación mexicana, por otra parte, hunde a Honduras, quien salió de la zona de calificación al mantenerse en cuatro unidades y empeorar su diferencia de goles a -8. El cuadro catracho ve lejos la Copa del Mundo.