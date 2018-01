Messi pone condición al Barça para quedarse si Cataluña se independiza

Lionel Messi pidió una cláusula en su contrato con el club Barcelona que le permite abandonar el equipo si la independencia de Cataluña significa que no puede jugar futbol de élite.



Según el contrato que Messi firmó en noviembre, se comprometió a quedarse en el Barcelona en caso de independencia, siempre y cuando el club continúe jugando en una "liga competitiva", explicó por teléfono su vocero Marcelo Méndez.



La insistencia de la estrella argentina en una cláusula de salida en caso de que la secesión catalana signifique que no puede competir en el deporte de las Grandes Ligas es el último giro simbólico que emerge del impulso independentista de la región.



Con el eslogan "Más que un club", Barcelona se ve a sí misma como una guardiana de los valores e identidad catalanes.



Los equipos de futbol rara vez juegan en una liga fuera de su propio país, aunque existen excepciones, como el AS Monaco FC del principado en la costa mediterránea que compite en la Ligue 1 de Francia.



El equipo cinco veces campeón de Europa enfrentaría una competencia limitada si fuera a jugar en una liga formada únicamente por escuadras catalanas, a pesar de que la región tiene otros dos equipos, el Espanyol y el Girona, en la primera división de España.



La Liga de España es una de las mejores del mundo junto con las de Alemania, Reino Unido, Italia y Francia.



Messi, nombrado cinco veces mejor jugador de futbol del mundo, tiene una larga relación con el Barcelona, ​​el único equipo con el que ha jugado profesionalmente desde los 16 años.



Se unió al club cuando era joven, luego de que el equipo se comprometiera a pagar el tratamiento por un problema de salud que restringió su crecimiento.