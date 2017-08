Mayweather es el favorito, pero apostadores prefieren a McGregor

Aunque en la pelea entre Floyd Mayweather y Conor McGregor que tendrá lugar este mes en Las Vegas el primero es el que tiene todo para ganar, los apostadores se han inclinado hacia el segundo, pese a que no cuenta experiencia boxística profesional.



En un libro de apuestas, 95 por ciento de éstas y 79 por ciento del dinero tomado favorecer a McGregor. Mientras tanto, las probabilidades de Mayweather están mejorando, puesto que llegaron a 1-6 desde 1 a 25.



Desigual o no, el encuentro ha generado un amplio interés. McGregor es la estrella más grande de artes marciales mixtas, un deporte que ha crecido rápidamente y que tiene una amplia y apasionada base de seguidores.



La pelea está en camino de establecer un récord de Nevada en cuanto a apuestas, rebasando el dinero colocado en el encuentro entre el mismo Mayweather y Manny Pacquiao en 2015.



Como resultado, quienes se dedican a calcular este tipo de resultados se enfrentan a una gran responsabilidad. La casa de apuestas William Hill deberá cerca de dos millones de dólares a sus clientes si McGregor gana, y si pierde, sólo ganará 400 mil dólares. Esa exposición podría llegara cinco millones de dólares para la noche de la pelea, de acuerdo con Joe Asher, jefe de William Hill en Estados Unidos.



En los libros de apuestas de South Point, donde 15 de cada 16 apostadores pusieron su dinero en McGregor, el riesgo actualmente es de 500 mil dólares. MGM, copropietaria de la arena donde la pelea tendrá lugar, también se prepara para una gran pérdida en caso de que Mc Gregor gane.



Apostadores que quieren apoyar a Mayweather puede que estén esperando para poner su dinero con la esperanza de que los obstáculos se encojan. South Point tomó una apuesta de 50 mil dólares para el boxeador este jueves, y Asher comentó que William Hill recibió una llamada de alguien que buscaba poner 500 mil dólares sobre éste.



​"Normalmente, el dinero tardío está en el favorito, pero eso no nos acerca a nada", añadió Asher.