Scorsese produciría 'spin-off' de El Guasón

Warner Bros y DC Comics se encuentran trabajando en un spin off de El Guasón (The Joker), el cual relatará el origen e inicios de uno de los antagonistas más importantes de Batman.



De acuerdo con Business Insider, el proyecto sería producido por Martin Scorsese (El Lobo de Wall Street, Buenos muchachos), y dirigido por Todd Phillips (¿Qué pasó ayer? y Todo un parto).



No obstante, especificó que aunque Jared Leto continuará siendo The Joker en las entregas de Escuadrón suicida, no participará en esta nueva cinta, para la cual se contempla a un actor de menor edad, aunque aún no se define el nombre de éste.



El portal Deadline señaló que con este nuevo proyecto se intentará hacer una película de crimen tosca y áspera, "ambientada en Ciudad Gótica durante la década de los 80, que no se sienta como una típica película de DC Comics pero sí del Scorsese de esa época, como Taxi Driver, Toro Salvaje o El rey de la comedia.