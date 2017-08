Mark Wahlberg, el actor mejor pagado del mundo, según Forbes

El estadounidense Mark Wahlberg fue catalogado este martes como el actor mejor pagado del mundo, con unos ingresos brutos estimados de 68 millones de dólares en los pasados 12 meses.



El músico y actor de 46 años ganó su lugar a la cabeza de la lista de la revista Forbes gracias a los ingresos por Transformers: El último caballero y la secuela de la comedia Daddy's Home comercializada en Latinoamérica como Guerra de Papás.



"La primera pudo haber conseguido una miserable puntuación de 15 por ciento en la página de crítica de cine Rotten Tomatoes y la más baja de la franquicia hasta la fecha, pero Wahlberg no tiene de qué preocuparse: compensación fija significa que se beneficia incluso cuando a las películas no les va bien", dijo Forbes.



Dwayne Johnson, que encabezó la lista de Forbes en 2016, está ahora en el segundo lugar con 65 millones de dólares, tras protagonizar la versión de la gran pantalla de la serie Baywatch y la comedia de HBO Ballers.



El también exluchador estadounidense, conocido como The Rock, aparece en el remake de aventura del filme fantástico Jumanji que estará en cartelera en diciembre, así como en Rampage, una cinta de monstruos basada en el videojuego homónimo de Nintendo de la década de 1980, que saldrá en abril del próximo año.



El top ten masculino sigue superando a su contraparte femenina con una enorme ventaja -488.5 millones de dólares contra sólo 172.5 millones- una diferencia que Forbes atribuyó en parte a la preponderancia de películas de superhéroes y acción, que ofrecen pocos papeles protagónicos a mujeres.



La oscarizada Emma Stone, de 28 años, encabezó la lista de actrices publicada la semana pasada con una relativamente modesta cifra de ingresos de 26 millones de dólares.



Una investigación de la Escuela de Periodismo de la Universidad del Sur de California encontró el año pasado que las mujeres representan sólo 28.7 por ciento de todos los papeles de reparto en Hollywood.



Vin Diesel, que coprotagoniza con Johnson en la franquicia Rápido y furioso, quedó en tercer lugar en la lista de hombres con 54.5 millones de dólares, delante del actor comediante Adam Sandler, que ganó 50.5 millones de dólares, en gran parte debido a un acuerdo con Netflix que le permite producir sus propias películas.



Completa los cinco primeros lugares la estrella hongkonesa de acción Jackie Chan, todavía muy popular en China, que ganó 49.5 millones de dólares en los últimos 12 meses.



Robert Downey Jr., Tom Cruise y las estrellas de Bollywood Shah Rukh Khan, Salman Khan y Akshay Kumar completaron la lista de los diez mejores pagados del cine.