'Los que sobran': un gran masaje emocional pero sin final feliz

¡Admítelo! A ti también te hicieron el feo, no te escogieron para el trabajo final o fuiste alguna vez el último en ser elegido para la 'reta'.



Pues esa misma sensación es el común denominador de la vida de Alejandro, su hermana, Sofía; su novia (o algo), Edith; su mejor amigo, Emilio; y la niña rara que por alguna razón se junta con ellos, Camila, cinco amigos de la secundaria que forjan una amistad para el resto de sus vidas.



De eso va "Los que sobran", una historia de excluidos que nos dan una lección de amistad, pero también de que los excluidos saben darse la mano, y un acercamiento con nosotros mismos.



Todo comienza con el fatal accidente que marca la vida de Alejandro y su familia, quien ve a su madre morir atropellada por una auto mientras ella lo abraza para salvarle la vida. Este hecho marca su destino, pues pese al intento de su madre, resulta con heridas en la cabeza que le generan un trastorno de personalidad que lo convierten en un tipo explosivo y violento hacia los otros.



Sin embargo, él se percibe de otra manera: "Yo era muy tímido", dice para presentar su historia con Edith, una mujer alta y guapa, apodada 'la Amazona' por su fortaleza e imponente presencia.



A partir de ese momento, la obra camina de lo cómico a lo dramático entre las crisis adolescente de cada uno de estos jóvenes, quienes no terminan por encajar en la escuela pero tampoco en sus familias y a veces pareciera que ni en el mundo, pues la tragedia aparece como su fiel acompañante.



Los cinco amigos viven varias aventuras en que buscan en conjunto cómo enfrentarse a un entorno hostil, como los típicos abusivos o los injustos maestros de la 'secu'.



En voz de los protagonistas, se trata de una historia de amistad entre los rechazados de la clase que se extiende para toda la vida, lo que sea que esta dure.



Porque al final, ellos cinco siempre eran lo que todos fuimos alguna vez: los que se quedaban sin equipo, los que no encajaban en el grupo, ni en sus familias, los incomprendidos, "los que sobran".



'Los que sobran' de Adrián Vázquez se presenta los sábados a las 19:00 en el Foro Shakespeare (Zamora 7, Col. Condesa) que le quedan menos de 250 días de actividad. Hasta el 19 de mayo.

Elenco: Diego Martínez Villa, Pamela Ruz, Laura García, Lariza Juárez e Israel Sosa.

Autor y director: Adrián Vázquez