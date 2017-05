Los íconos del rock en una baraja de arte-objeto

Jorge Manjarrez creció con el rock. Caricaturista, muralista, pintor y melómano, es también un apostador. “Me gusta la emoción de ir descubriendo la suerte, esa dama voluble y enjoyada. La amante irremediable de la fortuna”, dice quien presentará mañana su Póker del rock en el Museo de la Caricatura, donde se expondrán en formatos diversos todas las cartas de su baraja.



“El póker es como la vida tienes que saber jugar las cartas que te van llegando. Solo los amateurs o los perdedores se quejan de las cartas”, abunda.



Los reyes, las reinas y jokers fueron hechos para la baraja que se venderá en Mixup, tiendas de música y en el Museo de la Caricatura. Los demás personajes, son dibujos que Manjarrez ha realizado del año 2000 a la fecha. Hace unos siete años que venía barajando la idea de crear esta serie de cartas con iconos del rock, entre los que los jugadores podrán reconocer a Jimmi Hendrix en el as de corazones, tal como aparece en el mural del Metro Auditorio pintado por el artista.

El póker de reyes se forma con Elvis Presley, Jim Morrison, John Lennon y Michael Jackson. Las reinas son Janis Joplin, Patti Smith, Grace Slick y Madonna y los jokers Freddy Mercury, David Bowie, Elton John y George Michael.

ACUDA ¿Qué? 'Póker del rock'

¿Dónde? Museo de la Caricatura, Donceles 99, Centro

Horario: Miércoles 31, 19:00 horas

Admisión: Entrada libre

Hace 17 años que no exponía en el Museo de la Caricatura. En 2000 presentó en la sede de la Sociedad de Caricaturistas su Calendario del rock, que marcó un hito en el recinto, gracias a Los Beatles.



“Para la portada los dibujé a los cuatro por separado. Durante la exposición, un día llegaron unos chavos y los cacharon robándose a los Beatles. El policía que cuidaba intentó detenerlos y uno de los chavos le sacó una navaja, casi lo pica. Se escaparon, llevándose tres dibujos. Dejaron a Ringo ahí. Como siempre, rezagado; hasta en el robo. Nunca había pasado algo así, se han expuesto dibujos originales de Carreño, de Carreón y no se los robaron”.



Parece que hay una cierta fascinación por sus dibujos del cuarteto de Liverpool. En ese mismo museo, se expuso como una pieza de su colección permanente: la portada de la revista Lapiztola en óleo de 80 por 70 centímetros en la que Manjarrez aparece enroscado como una víbora en la pierna de John Lennon. Dos años después del asalto al Calendario del rock, se robaron esa pintura. “Pero ahí nadie se dio cuenta, simplemente los vigilantes encontraron vidrios en el piso y el cuadro vacío”, recuerda el artista.



Manjarrez ha dibujado caricatura de rock desde los inicios de su carrera, en 1996, cuando comenzó a publicar en la revista Generación. Otros medios como El Financiero, la revista de la Sociedad de Caricaturistas, Unomasuno, La Jornada, Reforma, Playboy y Rolling Stone también han publicado sus creaciones.



El caricaturista Apebas, editor la revista de la Sociedad de Caricaturistas fue el primero que le pidió dibujos de rock, además de los temas culturales y políticos. Y su caricatura de Kiss para un especial de Unomasuno marcó el estilo que habría de seguir.



“Esta baraja es arte objeto, pero se va a poder jugar con ella, no como otras de Pink Floyd o de los Beatles que son de colección. Esta sí es para jugar, no se maltrata, yo quería que la gente pudiera usarlas. Van a salir en dos formatos, una de Janis Joplin en la portada y otra de Elvis Presley”.



Alejado un tanto de los medios el caricaturista publicará próximamente su novela gráfica Amar a quemarropa, y también pronto aparecerá un libro de la historia del rock de Hugo García Michel y un cuento infantil que el escritor Víctor Roura dedicó a su nieta, ilustrados por Manjarrez. Ambos autores lo acompañarán en la presentación de su Póker del rock, junto a los caricaturistas José Hernández y Apebas. Habrá música en vivo con The Folks.