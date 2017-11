Los 5 consejos que necesitas para encontrar el mejor regalo 

¿No sabes qué regalar en la próxima temporada decembrina? ¿Ya no quieres ser el que da el peor regalo en el intercambio? ¿Estás cansado de que te regalen lo que no te gusta? Algunos expertos sobre estilo, deportes, comida, arte y decoración te dan sus mejores consejos para no sufrir en la búsqueda de tus regalos.



Artículos de ropa



"Esto es difícil. Pero tú no puedes equivocarte si tu intención viene del corazón", dijo Sid Mashburn, propietario de su boutique de lujo para hombres, Atlanta.



Cuando Mashburn no da en el clavo, suele decirle a la persona a la dio el regalo "Escucha, si necesitas devolver esto, adelante. Cambia eso por algo que te guste más. Puede que no lo haya hecho bien esa vez".



Esa es la razón por la que se venden muchas tarjetas de regalo en esta época del año. Es menos presión.



Piezas de arte



"Los regalos más increíbles son cosas que tú extrañarías, elegir algo que, de alguna manera, significa una pérdida para ti. Ese es el verdadero sentido de dar y esto también va para una obra de arte", sostuvo Philip Hewat-Jaboor, presidente de la feria de arte Masterpiece London.



El principal consejo de Hewat-Jaboor es que no termines siendo el tipo de persona que "regala calcetines y ropa interior en Navidad".



"Si conoces muy bien a la persona, un objeto único puede tener un impacto increíble. Mi consejo es solo dar los regalos que desearías recibir".



Artículos deportivos

​

"Personalizar las cosas es realmente bueno. Si sabes de alguien que es gran seguidor de un equipo en particular, o en mi caso, de autos de carreras, conseguirles esos objetos de regalo es lo mejor. Pero si puedes personalizarlo de alguna forma, es aún más especial", dijo Josef Newgarden, campeón y piloto de Verizon IndyCar con Penske, Nashville.



Por ejemplo, si les gusta un equipo de carreras y un automóvil en particular, busca que se firme algo específico. Dar algo detallado e idéntico a los gustos, "significa mucho".



Una buena botella



Si vas a festejar a alguien que no es mayor, busca un vino, un tequila o o un whisky del año de su nacimiento.



"Si la persona ya es algo "madura", recomiendo los puertos que producen esta bebida; puedes encontrar unos muy añejo y que siguen siendo económicos, en comparación con una botella antigua de Burdeos", comentó Eric Ripert, chef del restaurante de mariscos Le Bernardin, en Nueva York,



Ripert opina que para las que personas beben tequila o whisky escocés, conseguir uno que tenga una botella rara, algo en particular o un año que sea especial para ellos es la mejor opción.

​

Un momento de decoración

​

"Va más allá de marcas. Tienes que creer en tu objetivo. Podría ser una historia, un nexo con tu propia familia. Podría ser nuevo, viejo o costoso, ero el secreto está en que se trata sobre la experiencia", comentó Sophie Demaret, directora de spas y boutiques en Hôtel Crillon, París.



"Le di el mejor regalo a mi hijo. Era una pequeña caja de madera que mi bisabuelo le había dado a mi padre, así que cuando mi hijo tenía 16 años, se la di. Es el vínculo con la familia, con la historia, con el savoir faire".