'Los años maravillosos' acabó por denuncia de acoso sexual

Los años maravillosos, serie que contaba la vida de Kevin Arnold junto con sus amigos Paul Pfeiffer y Winnie Cooper llegó a su fin debido a acusaciones de acoso sexual hechas a su protagonista, Fred Savage.



En una entrevista para Yahoo Alley Mills, quien dio vida a Norma Arnold, la madre de Kevin, explicó que cuando terminaron de grabar la última temporada transmitida en 1992, nadie sabía si la sería regresaría "y esto por una demanda de acoso sexual completamente ridícula que fue en contra de Fred Savage, quien es el menos ofensivo y más dulce ser humano que ha caminado sobre la faz de la Tierra".



La demanda fue interpuesta ese mismo año por Monique Long, una diseñadora de vestuario que en ese entonces tenía 31 años que argumentó que Savage y su coestrella Jason Hervey, en ese entonces de 16 y 20 años respectivamente, la acosaron física y verbalmente, hechos que ambos actores negaron en su momento.



Cuando presentó el recurso legal, la diseñadora argumentó que Savage con frecuencia le pedía tener un amorío con ella o la sujetaba de los brazos por atrás para simular un acto sexual.



De acuerdo con Yahoo, la demanda fue desechada después de que se llegó a un acuerdo judicial no divulgado. "Querían evitar un escándalo o algo así, pero eso les hacía (a la producción) parecer culpables, no le pagas a alguien cuando no hubo ningún crimen, sólo despides a la chica", argumentó Mills.

​

Los años maravillosos (The Wonder Years) fue una serie transmitida por la cadena estadounidense ABC entre 1988 y 1993, que narraba la vida de Kevin Arnold (Fred Savage) a finales de la década de los 60 y principios de los 70.