Lorca, desde la mirada de su amante Rafael

¿Voy a desaparecer del todo?, se pregunta un prisionero custodiado en un hospital militar. Lo somete un joven, casi niño, al que le tiembla la mano para empuñar un rifle, pero tiene el control. Rafael Rodríguez Rapún tiene 25 años. Agoniza. Se desangra. Le cuenta a su custodio su vida. Es teniente de Artillería y amó profundamente a un poeta: Federico García Lorca.



Poco se conocía sobre la vida de Rodríguez Rapún, (último amor de Lorca) hasta que el dramaturgo español Alberto Conejero buscó a su familia. En fotografías, dibujos, cartas y dedicatorias de libros, guardados por más de 70 años, encontró respuestas. Los documentos fueron custodiados por los hermanos de Rodríguez Rapún y son la inspiración de Conejero para escribir, La piedra oscura, puesta en escena que se estrenará el 2 de junio en el Café K-OZ.



Catalogada por la crítica especializada como el último gran éxito del teatro español, llega a México en un montaje íntimo que busca inmiscuir al espectador en la madrugada que pasan juntos dos enemigos, uno republicano y otro nacionalista.

“Uno se descubre ante el otro. Aborda la complejidad de la guerra, el miedo a morir, la culpa, el amor y el deseo por trascender”, explica el actor Kerim Martínez sobre las razones que lo cautivaron para adquirir los derechos de la obra.

Durante un viaje a Madrid descubrió el libro de Conejero, a quien posteriormente buscó a través de las redes sociales, le explicó cómo deseaba hacer el montaje y en qué lugar, esa fue la clave para que el autor lo privilegiará sobre otros postores.



“El texto se aborda de manera distinta. En España García Lorca aparece como voz en off, aquí es un personaje, el director decidió traerlo como una presencia a la que Rafael no deja ir”, añade Kerim, quien es dirigido por Sebastián Sánchez Amunátegui.



La piedra oscura es el título de una obra de teatro que pretendía escribir García Lorca, solo se conoce el listado de los personajes y se sabe que su tema central sería la homofobia, pero el granadino no la pudo concluir. Conejero retoma ese título para su puesta en escena, lo hace como un homenaje al intenso amor entre Lorca y Rafael.



El romance entre el poeta y el joven universitario inicia en 1932, ambos se conocen mientras Lorca dirigía La Barraca, grupo de teatro ambulante impulsado por la República. En 1936 Lorca es asesinado, exactamente un año después Rafael muere.



“Es también la historia de las huellas de una España dolorida por la tragedia, en esta generación no hay alguien que no tenga un familiar o un conocido que no haya pasado por los horrores de la guerra”, agrega Kerim.



Sobre la obra de Conejero, Ian Gibson, biógrafo de Lorca escribió, “aúna tensión dramática y pulso poético para levantar interrogantes sobre la naturalización de nuestro pasado más reciente y el destino de los olvidados en las cunetas de la historia”.



La puesta en escena mexicana está protagonizada por Jonathan Persan y José Manuel Rincón, que alternan en el papel de Sebastián; Daniel Fuentes y Jhovanni Raga interpretan a García Lorca y Kerim da vida a Rafael.