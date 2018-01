¿Llevas dieta, pero ya cediste a los antojos? Mira cuánto debes correr para bajarlos

Lo sabemos, sólo llevas unos días con la dieta y ya caíste en la tentación de unas papas o un chocolate.



Como sabemos que es difícil controlar esos antojitos, aquí te dejamos cuánto necesitas correr para quemar esas calorías que ya consumiste.



Un refresco de cola de 12 onzas (355 mililitros) equivale a 138 calorías y tendrás que correr 13 minutos consecutivos o caminar 26 minutos.



Una bolsa pequeña de papas fritas aporta 171 calorías y para quemarlas tendrás que caminar por 31 minutos o ir 16 minutos a toda velocidad.



Mientras que una barra de chocolate te aportan 164 calorías que reducirás si caminas 42 minutos o corres 22 minutos.



Lo sabemos, también amas el moka, y aunque pareciera que no te aporta tantas calorías en realidad beber un vaso mediano de este café sumará 290 calorías a tu cuerpo, que podrás quemar cuando corras durante 28 minutos o camines durante 53.



Para comerte un delicioso rol glaseado tendrás que caminar durante 77 minutos o correr unos 40.



¿Eres amante de la pizza? Comer sólo dos rebanas te aportarían hasta 449 calorías y para quemarlas tendrás que correr durante 43 minutos o pasar 83 minutos caminando.



Aunque lo que si realmente quieres es bajar de peso, un estudio publicado por la Universidad de Copenhagen, Dinamarca, reveló que las personas que corren cinco kilómetros a la semana y llevan una dieta saludable podrían bajar más de cinco kilos.



Mientras que otros voluntarios examinados que no modificaron su dieta redujeron solo 3.81 kilogramos, señala el estudio publicado en The Journal Sports Medicine.



Aunque claro, todo depende de cuánto quieras bajar, cuál es tu estilo de vida y tu salud, así como el funcionamiento de tu metabolismo.