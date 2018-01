¡Llegaron las baratas! Te damos un tutorial para aprovecharlas

La temporada de ofertas ya llegó. Los descuentos, meses sin intereses y pagos hasta mayo de 2018 están a la orden en los centros comerciales. Cuidado. Detrás de la seducción mercadológica siempre hay trampas que un buen comprador debe sortear.



No hay que perder de vista que las tiendas deciden cómo, cuándo y cuánto rebajan un artículo. Ellos tienen la 'sartén por el mango' y la posibilidad de tentarte. Si ya estás en el proceso de búsqueda o ibas pasando y te interesa hacer una compra a precio bajo, lo primero que debes hacer es comparar y verificar que en realidad se apliquen los descuentos que se promueven.



“El 50 más el 20 por ciento de descuento no es un 70, termina siendo un 55 o un 60, pero la estrategia está diseñada para que sin pensarlo dos veces lleguemos a la caja suponiendo que solo se pagará un 30 por ciento del artículo cuando no es así”, comenta Guillermo González de Cosío, autor del libro El arte del shopping.



El especialista en el tema asegura que el mundo de la moda se mueve a un ritmo vertiginoso y la constante presentación de colecciones, aunada a la propuesta semanal de las marcas fast fashion, hacen que el concepto de rebaja revolotee en la cabeza del comprador, cuando en realidad lo que se baja de precio es el exceso de producción, los saldos y mercancías de temporadas anteriores. Las mejores ofertas no son las que anuncian al principio, hay que tener paciencia.



“Uno no debe ir pensando a ver qué encuentro, lo más indicado es que se vaya directo a lo que se necesita”, agrega.



Ganzález recomienda que se adquieran prendas que se puedan usar por varias temporadas, como jeans, camisetas, blusas, camisas y ropa interior, útiles para todo el año. También es la oportunidad de comprar un abrigo o chamarra, que siempre son más costosos, que pueda sortear sin dificultad un par de años. Para ello se deben elegir colores neutros que sean fácilmente combinables.



Otras recomendaciones constantes son probarse las prendas, verificar los descuentos que se promocionan antes de pagar, no adquirir prendas que necesiten reparación extra que puede generar un costo adicional, ni dejarse guiar por la necesidad de comprar.



También es útil verificar que se acepten devoluciones para que el sello en el ticket no acabe con su sonrisa en caso de que no te sientas satisfecho al llegar a casa y revisar tus compras.



1

Las tres reglas básicas:



Evita ir solo. Para pedir una opinión extra o para platicar en la fila lleva a un acompañante.



No uses las canastillas y bolsas grandes que dan en algunos establecimientos, porque la comodidad que ofrecen al transportar la ropa provoca que compres más.



Reflexiona antes de pagar, sólo compra cosas que de verdad usarás.