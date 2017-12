Lenny Kravitz anunció este martes que vendrá a México el próximo año como parte de su Raise Vibration Tour 2018. A través de su Twitter, el músico estadounidense anunció fechas para la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.



El intérprete de Are You Gonna Go My Way? y It Ain't Over Until is Over estará el 13 de abril estará en la Arena Ciudad de México; el día 15 en la Arena Monterrey y el día 18 tocará en la Arena Guadalajara.



La preventa para clientes de Santander será a partir del 21 de diciembre

New dates just announced on the Raise Vibration Tour 2018 - Mexico City, Monterrey, and Guadalajara! https://t.co/ezIZKKDJu5 for all info -TeamLK pic.twitter.com/IrJslI9HWw — Lenny Kravitz (@LennyKravitz) 19 de diciembre de 2017