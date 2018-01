LeBron, cada vez más cerca del 'club de los 30 mil'

LeBron James está cerca de sumarse otro club exclusivo.



En su 15ta temporada en la NBA, James necesita 41 puntos para convertirse en apenas el séptimo jugador, y el más joven, en alcanzar los 30 mil puntos en su carrera, una marca que jamás imaginó cuando debutó en la liga.



James está cerca de sumarse a un club que incluye a Kareem Abdul-Jabbar (38.387 puntos), Karl Malone (36.928), Kobe Bryant (33.643), Michael Jordan (32.292), Wilt Chamberlain (31.419) y Dirk Nowitzki (30.808).



“Es un grupo selecto”, dijo James el jueves mientras los Cavaliers de Cleveland se preparaban para enfrentar al Magic de Orlando. “Cuando llegue al club de los 30.000 puntos van a mirarme como diciendo, ‘¿qué haces aquí?’ No se supone que esté allí”.



James, que cumplió 33 años el 30 de diciembre, superará a Bryant como el más joven en llegar a los 30 mil. Bryant tenía 34 años y 104 días cuando alcanzó la marca.



James afirmó que no tiene prisa por llegar a los 30 mil Aunque anotar 41 puntos no es algo tan difícil para él, James preferiría llegar a la marca el sábado, cuando los Cavs reciben al Thunder de Oklahoma City.



“Ojalá no lo haga esta noche, porque mis hijos tienen que ir a la escuela mañana”, comentó. “Ojalá pueda esperar hasta el sábado. Ellos pueden venir a los partidos los fines de semana, así que eso sería fabuloso”.



Los dos hijos varones de James, Bronny, de 13 años, y Bryce, de 10, usualmente acuden a los partidos los fines de semana. Pero aunque estén en la cancha, James no cree que vayan a estar tan impresionados por los logros de su papá. “Para nada”, dijo James, riéndose. “No les importa”.



Para James, sentarse a la mesa con otras leyendas del básquetbol sí es importante.



“No es una de las metas que me fijé cuando llegué a la liga”, dijo. “He visto la lista y he visto los jugadores que han pasado por esta liga, y la cantidad de jugadores que han pasado por esta liga, así que son muy pocos (con 30 mil puntos). Es un grupo selecto, así que en ese sentido es especial”.



“Pero honestamente nunca me fijé como meta establecer récords de anotación o ser parte de un club de anotadores”.