Las Vegas vive frenesí por Mayweather y McGregor

Aunque no se han agotado los boletos para el espectáculo, Las Vegas hará toda una fiesta en torno a la pelea entre Floyd Mayweather Jr. y Conor McGregor.



Los clubes nocturnos tienen registrada ya una larga lista de celebridades que visitarán sus instalaciones, entre ellos uno de los peleadores y apostadores de alto nivel. Varias figuras destacadas ya han reservado algunos de los alojamientos más lujosos de la ciudad. Hay bares que han creado cocteles para la ocasión con temas boxísticos.



El combate del próximo sábado por la noche en la Arena T-Mobile será solo el eje de un fin de semana frenético, aunque en varios aspectos no será suficiente como para generar tantos ingresos como alguna pelea anterior de Mayweather.



“Va a ser un fin de semana alocado”, destaca Ryan Thompson, vicepresidente senior y director regional de mercadotecnia de Caesars Entertainment, cuyos casinos-resorts Planet Hollywood, The Cromwell y Caesars Palace tienen apenas algunas habitaciones disponibles en Las Vegas Strip, una famosa franja de una avenida principal de la ciudad donde se encuentran la mayoría de los hoteles, casinos y complejos turísticos. “La energía durante ese fin de semana va a estar a la par de una víspera de Año Nuevo”.



Caesars y MGM Resorts International -dueño del lugar donde se llevará a cabo la pelea- esperan que sus habitaciones se agoten a medida que se aproxima el fin de semana, pero a diferencia de la fuerte demanda creada por la pelea de Mayweather con Manny Pacquiao en mayo de 2015 en Las Vegas, esta vez todavía hay habitaciones de hotel disponibles.



El MGM Grand ya ha reducido tres veces los precios para el fin de semana. Ahora una estancia de dos noches cuesta 329 dólares cada una. Todavía se pueden encontrar habitaciones en varios hoteles de la Strip por 200 dólares o menos por noche.



Muchas celebridades y apostadores de alto nivel no necesitan preocuparse por los precios, pues como es costumbre serán consentidos con habitaciones de hotel y entradas gratuitas. Otros menos afortunados, pero con dinero de sobra, han reservado las habitaciones más lujosas en la Strip.



Las villas en el Caesars Palace (a partir de 25 mil dólares por noche) y en el Nobu Hotel del Caesars Palace (35 mil dólares por noche, en las que se han alojado celebridades como Jennifer López y Johnny Depp) ya están aportadas para el fin de semana.