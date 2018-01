La mirada en lontananza del pirata de las olas

“¿Sexo?”, preguntaba el cuestionario del Instituto Nacional de Migración a una británica que coincidió con Brian Nissen al momento de renovar su visado en México. “¿Sexo..?”, la pregunta se volvía incómoda. Ella, por fin, se atrevía a responder: “Castaño claro...”.



Caleidoscopio no es, de ninguna manera, una autobiografía, una libreta de apuntes dispersos de pasajes de vida ni, afortunadamente, un diario de viajes de uno de los más asombrosos artistas británicos llegados a este país al comienzo de los años 60. Esta obra es un divertimento, una plática, un relato en el que la palabra escrita cobra vida en forma de tertulia, de borrachera. Fascinante manera de contar, sin prisa, sin erudición, sin pretensiones de ninguna clase, el arribo a un país en el que los turistas suelen pagar el asombro con monedas de dólar. Nissen confirma su grandeza desde la sencillez, más cercana al cardo que

al clavel:



“Llegaba a conocer un país en el que los conceptos de justicia e imparcialidad eran diferentes de aquellos en los que había sido educado (nació en 1939, en Londres, poco antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial). Por tanto me sentí obligado a mirar detrás de los vuelos que oscurecían algunas aparentemente admirables y convenciones de mi país; me di cuenta de que había costumbres deficientes y perniciosas, y pude valorar aspectos encomiables, como el juego limpio, la libertad de expresión y el Estado de derecho”.



En Veracruz pregunté al portero si había alguna galería de arte cerca; luego, cuando las encontré, resultaron tiendas de muebles. Era el 22 de noviembre: Kennedy acababa de ser asesinado

Brian Nissen

Facetas y Flashbacks

Editorial: Lumen

Precio: Por salir



¿Que pasó en la vida de Nissen después de ese noviembre de 1963, cuando desembarcó en el Puerto de Veracruz poco antes del homicidio de John F. Kennedy en Dallas? ¿Qué sucedió en la carrera de este observador de magias? Responde a lo británico: “Un largo proceso de des-aprendizaje”.



Sólo los piratas se atreven a apoderarse de una lengua ajena en una cantina jugando al domino, ese pasatiempo para adolescentes de los sajones. Como hombres de la bola de la Revolución aprendió contando: mulas de seises, de blancas y cerrando la partida. Escuchó: “¡¿Por qué cerraste, pendejo?!”. Y así.