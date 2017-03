'La Bella y la Bestia' rompe récords en taquilla

NUEVA YORK.- La nueva versión con actores de La Bella y la Bestia de Disney resultó ser un éxito mayor a lo esperado. Las cifras finales de sus ventas de boletos durante el fin de semana son 5 millones de dólares superiores a lo estimado el domingo. La cinta sumó 174.7 millones en cines de Estados Unidos y Canadá.



La película dirigida por Bill Condon y protagonizada por Emma Watson y Dan Stevens, batió varios récords. No sólo es el mayor éxito de lo que va de 2017, sino que es el mejor estreno para una película para niños, el mejor estreno para marzo y está entre los 10 mejores estrenos de la historia (sin ajustar las cifras a la inflación).



Los analistas esperan que la película sume mil millones de dólares a nivel mundial. El mejor estreno para una película clasificada para todo público.



Superó los 166 millones (en Estados Unidos y Canadá) que Batman v Superman: El origen de la justicia recaudó el año pasado en su estreno, al igual que la taquillera Iron Man 3.



La Bella y la Bestia se convirtió además en el sexto mayor estreno doméstico de todos los tiempos, una lista que lidera el Episodio VII de La guerra de las galaxias.



La cinta, realizada con un presupuesto de 300 millones para producción y mercadeo, es el más reciente producto de la lucrativa línea de adaptaciones de Disney a sus clásicos animados con actores reales, que ya le ha rendido 4 mil millones de dólares en el mundo.



Destrona además a Kong: Isla Calavera, que el fin de semana recaudó 27.8 millones de dólares, menos de la mitad que en su fin de semana de estreno, y 109 millones desde su estreno hace diez días.



Logan, en la que Hugh Jackman viste por última vez las ropas de Wolverine para cuidar a una niña con garras como él (Dafne Keen), quedó tercera con 17.8 millones de dólares de ingresos (184.3 millones desde que se estrenó hace tres semanas).



En cuarto lugar se ubicó la película de terror Get Out, que narra el encuentro de un joven negro (Daniel Kaluuya) y la familia de su novia blanca (Allison Williams) con 13.4 millones de dólares.



The Shack, drama de Stuart Hazeldine, con Sam Worthington y Octavia Spencer, es quinta e ingresó 6 millones de dólares.