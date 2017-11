Kevin Spacey: el escándalo que se desenvolvió en 6 días 

Al dos veces ganador del Oscar, Kevin Spacey, le llevó menos de una semana pasar de la admiración al descrédito: ahora está bajo investigación policial tras una serie de acusaciones de acoso y agresión sexual y acaba de ser despedido de la serie 'House of Cards', donde su papel le hizo ganar un premio Emmy.



Este es un vistazo a los hechos clave en su caso, que aún no ha acabado de desenvolverse.



REVELACIONES DE ANTHONY RAPP



-Domingo 29 de octubre



En una entrevista con BuzzFeed, el actor Anthony Rapp aseguró que en 1986, cuando tenía 14 años, asistió a una fiesta en el apartamento de Spacey en Nueva York. Rapp aseguró que avanzada la noche, un Spacey ebrio lo cargó, lo echó en su cama y se trepó sobre él. Rapp dijo que Spacey, entonces de 26 años, lo estaba sujetando fuertemente, pero que pudo escapar y salir del apartamento. Rapp dijo que decidió hacer la revelación inspirado por las acusaciones que se han hecho en contra del productor de Hollywood Harvey Weinstein.



DISCULPAS... Y ALGO MÁS



-Lunes 30 de octubre



Spacey respondió en Twitter que no recordaba el encuentro relatado por Rapp.



"Pero si me comporté como él describe, le debo mi más sincera disculpa por lo que habría sido un comportamiento ebrio profundamente inapropiado y lamento los sentimientos que dice que lo acompañaron todos estos años”, expresó. Spacey, que ha protegido ferozmente su vida privada.



Kevin Spacey nunca había revelado su orientación sexual, pero aseguró que lo dicho por Rapp lo alentó a hablar y afirmar por primera vez que es gay.



Muchos observadores pensaron que era un momento extraño para que Spacey hablara de su sexualidad o dijeron que incluso parecía un intento por desviar la culpa.



TORMENTA EN LÍNEA



Todo ese día, Spacey fue criticado por activistas de los derechos de los homosexuales y algunos de sus colegas, como el actor Zachary Quinto, la comediante Wanda Sykes y el músico Lance Bass, así como el grupo de derechos de los homosexuales GLAAD.



Netflix y el productor de 'House of Cards', Media Rights Capital, anunciaron que el programa terminaría después de la conclusión de la sexta temporada (aunque agregaron que tal decisión se había tomado antes de las acusaciones) y algunos ejecutivos viajaron a Baltimore, donde se filmó la serie, para asegurarse de que los actores y el equipo "continúan sintiéndose seguros y apoyados".



OTRA ACUSACIÓN



-Martes 31 de octubre



El actor mexicano Roberto Cavazos escribió en su página de Facebook que se encontró con Spacey en el bar de la compañía Old Vic Theatre de Londres, donde Spacey fue director artístico entre 2004 y 2005, y que el actor trató de acariciarlo contra su voluntad.



“Parece que sólo hacía falta ser un varón menor de 30 para que el señor Spacey se sintiera libre de tocarnos... Más común era que el señor se encontrara en el bar de su teatro, estrujando a quien le llamara la atención. Así me tocó a mí la segunda vez”, escribió Cavazos.



En una declaración, Old Vic expresó su "profunda consternación" por los señalamientos y dijo que "el comportamiento inapropiado de cualquier persona que trabaje en The Old Vic es completamente inaceptable". Spacey no respondió a las solicitudes de declaraciones.



UN LUGAR `TÓXICO'



-Jueves 2 de noviembre



CNN reportó que ocho empleados actuales o retirados de 'House of Cards' afirmaron que Kevin Spacey hizo de la producción un sitio de trabajo "tóxico", y un exempleado alegó que el actor abusó sexualmente de él.



CNN reportó que todas las personas describieron el comportamiento de Spacey como depredador. El reporte acusó a Spacey de acosar a empleados que en su mayoría eran hombres jóvenes, tocándolos inapropiadamente sin su consentimiento o haciendo comentarios crudos. Se produjeron más repercusiones luego de que la agencia de talentos Creative Arts Agency de Spacey dijo que ya no representará al propio Spacey. Su entonces publicista también se separó del actor.



CRISIS CRECIENTE



-Viernes 3 de noviembre



La policía de Londres dijo que había comenzado a investigar una presunta agresión sexual en 2008, supuestamente relacionada con Spacey. El periódico The Sun dijo que la nueva acusación fue hecha por un hombre que tenía unos 20 años en ese momento.



En Estados Unidos, Netflix anunció que cortaría todas sus relaciones con Spacey y que ya no participará en ninguna producción adicional de 'House of Cards' que lo incluya. La compañía agregó que no estrenará la película 'Gore', protagonizada por Spacey, que estaba en postproducción. En otro golpe a la billetera de Spacey, un foro de negocios holandés canceló la aparición del actor en su conferencia del 29 de noviembre en Rotterdam.



