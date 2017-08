Keniano se lleva el oro en maratón en Londres

Geoffrey Kirui le dio a Kenia un inédito quinto título en el maratón masculino del Mundial de Atletismo, al imponerse el domingo en un cambiante duelo con el etíope Tamirat Taola que culminó en el famoso Puente de la Torre de Londres.



Kirui debió venir de atrás para desplazar a Tola en el último cuarto de la carrera. Y una vez que le tomó el pulso a las sinuosas calles de Londres, Kirui se enfiló triunfal al costado del río Támesis.



Kirui ganó con un registro de 2 horas, 8 minutos y 27 segundos, sacando semejante brecha sobre Tola que pudo darse el lujo de chocar las palmas de los espectadores en la recta final antes de cruzar la meta.



"Es por lejos el mejor momento de mi carrera”, dijo Kirui. “Estoy extasiado por el título mundial por ser mi primera vez en estos campeonatos. Este ha sido el mejor recorrido y el mejor público que he visto en un maratón”.



A duras penas, Tola resistió en el tramo final el embate del tanzano Alphonce Simbu, quien se quedó con la medalla de bronce.



Tola había logrado despegarse tras los primeros tres cuartos de la competencia, pero sobrestimó su fuerza. Paulatinamente, el keniano fue remontando y se apoderó del liderato al llegar al punto de los 35.



"No me esperaba salir campeón mundial”, señaló Kirui. “Le temía al etíope porque tenía una marca muy rápida, así que seguí con mi estrategia hasta el kilómetro 35 para luego ver cómo respondía mi físico. Lo bueno fue que respondió bastante bien”.



Kirui, quien ganó el Maratón de Boston en abril, consiguió el primer título para Kenia en un maratón del Mundial desde 2011.



"Ganar este título estaba en mis objetivos desde hace tiempo. Ahora mi objetivo será repetirlo”.



En la categoría femenil, la bareiní Rose Chelimo ganó el maratón.