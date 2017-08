Kate del Castillo y Netflix capitalizan escándalo con 'Cuando conocí al Chapo'

LOS ÁNGELES.- No ha cumplido su sueño de hacer una película sobre Joaquín El Chapo Guzmán, pero Kate del Castillo ventilará en Netflix detalles sobre su encuentro con el narcotraficante.



El servicio de streaming anuncio este martes Cuando conocí al Chapo: La historia de Kate del Castillo, una serie en la cual la actriz mexicana narrará cómo llegó a entrevistarse personalmente con El Chapo mientras éste estaba prófugo.



“Como actriz he tenido la gran oportunidad de interpretar personajes ficticios de los cuales me siento muy orgullosa. Ahora vuelvo pero en una historia real, mi realidad, mi verdad”, dijo Del Castillo en un comunicado.



“Este proyecto contará el inicio, el porqué y las consecuencias al aceptar contar los derechos de una de las figuras más controversiales del narcotráfico”, añadió la actriz, a quien El Chapo cedió los derechos para que contara su vida. Del Castillo también funge como productora ejecutiva.



Netflix dijo que la serie se estrenará el 20 de octubre y contará con información exclusiva y material inédito del encuentro entre El Chapo, Del Castillo y Sean Penn, quien los acompañó cuando se vieron en 2015.



En enero de 2016, días después de que El Chapo fue detenido por las autoridades mexicanas, Penn publicó en la revista Rolling Stone una entrevista que le hizo al capo más grande de México.



Del Castillo dijo que se había relacionado con el narcotraficante porque pensaba hacer una película sobre su vida y que confió en el actor de Hollywood para que la acompañara. El hecho de ver al capo mientras éste estaba prófugo llevó a que Del Castillo fuera citada por la Procuraduría General de la República mexicana, por lo que la actriz decidió evitar viajar su país, según ha dicho, porque temía por su vida. De su proyecto cinematográfico no se ha sabido más.



David Broome, creador y productor ejecutivo de la serie de Netflix, dijo que se siente honrado de participar en una historia envuelta en un núcleo de asuntos políticos y sociales complejos, que demuestra que “la vida supera la ficción”.



Dirigida por Carlos Armella, la serie es producida por 25/7 Productions y Kate del Castillo Productions.



Guzmán, quien por años fue considerado el narcotraficante más poderoso de México, se había fugado de dos prisiones mexicanas (en 2001 y 2015) antes de reunirse con Del Castillo. Actualmente se encuentra en una prisión de Nueva York.



Del Castillo debutó en marzo en Netflix como protagonista de la serie “Ingobernable”, en la que interpreta a una primera dama mexicana en fuga. Otro de sus papeles destacados fue el de la narcotraficante mexicana Teresa Mendoza en la serie “La reina del sur” de Telemundo, cuya segunda temporada se estrena en 2018.