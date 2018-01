Jóvenes mexicanos, doctores en terror: Tavira

La presunta desaparición forzada de Marco Antonio Sánchez Flores (estudiante, Escuela Nacional Preparatoria plantel 8, 17 años) ha calado en el sistema nervioso de la sociedad capitalina.



El miedo planea, como hace 50 años (1968, movimiento estudiantil, matanza en Tlatelolco), en la juventud escolar. Las pesquisas ministeriales ofrecen más preguntas que respuestas. Luis de Tavira (hombre de teatro, casi 70, vivo entre los vivos) estrenará El corazón de la materia este jueves en el Teatro de las Artes. No huye del tema:



“Estamos viviendo días de terror, nuestros jóvenes, muy muy jóvenes, se están doctorando en el terror. El mito de Sigfrido dice que hay que aprender a tener miedo; Sigfrido era peligroso porque no tenía miedo. Nuestros jóvenes tienen miedo, la sociedad tiene miedo, es el momento de aprender otra cosa que no sea el miedo, aprender la esperanza, de eso se trata esta obra”.



¿La indignación -se le pregunta- es un impedimento para la esperanza?

“Es -dice- una indignación que de alguna manera ha resultado eficaz después de la orfandad que se mantiene frente al caso de Ayotzinapa.



“De pronto ya no es igual, es decir, la sociedad reacciona y las autoridades tienen que reaccionar de otra manera, no es posible seguirse sustrayendo a lo que pasa y, finalmente, no se sabe bien cómo, pero ha habido una reacción, aparece de pronto una toma de conciencia de las cosas y la conciencia nos dice que hay algo que podemos hacer”.



Tampoco el director Amat Escalante escapa del suceso que está en boca de todos en esta ciudad y que ya es redundancia en el resto de la República.



¿Cómo observa el terror que está padeciendo México? “Es muy angustiante y muy frustrante. Hago películas y por ahí me desahogo un poco. Me nutro de lo que está sucediendo en el país. Hay mucho contraste, conflicto”.



Sobre el caso de Marco Antonio Sánchez, ¿qué dice, qué le representa, qué sucede?



Hay -sostiene el director de La región salvaje, que se estrena por fin en salas nacionales este fin de semana, después de triunfar en 2016 en Venecia- en México una falta de humanidad, de conciencia. “Y no culparía ni siquiera a los policías que hicieron eso; es un sistema lo que creó esto, que está funcionando desde arriba hacia abajo. Cuando algún día cambie ese arriba, que no es sólo un político, entonces habrá un cambio. La solución está en frente de nosotros”.



Para Escalante la violencia es una herramienta de trabajo, materia prima para descifrar el mundo; el terror resumido de la realidad.