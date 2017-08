Isaac Hernández, en el 'dream team' del ballet mundial

Tras unas semanas en Japón, donde dice que decenas de fans suelen esperar a los bailarines fuera de sus camerinos para conseguir un autógrafo, Isaac Hernández afirma sin dudarlo que el ballet está en un punto muy alto.



“Está viviendo una de sus mejores épocas en este momento”, dice Hernández, quien el sábado presentará su segunda gala internacional “Despertares” en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.



El espectáculo es una especie de dream team del ballet, con piezas de las mejores compañías del mundo presentadas por bailarines estelares como Misa Kuranaga del Ballet de Boston, Lauren Lovette del Ballet de Nueva York; Jeffrey Cirio, del American Ballet Teathre, y Maria Kochetkova del Ballet de San Francisco.



La primera vez que presentó la puesta fue en el 2014. Ahora, dice, “todo ha cambiado”.



“Es una buena pausa, lo suficiente para yo haber cambiado como bailarín, como artista, evolucionado, y también las compañías”, dijo Hernández en una entrevista reciente en la Ciudad de México. “Han sido unos años verdaderamente creativos”.



El programa de este nuevo Despertares incluye un fragmento de la versión de El cascanueces creada para la Ópera de París por el coreógrafo Sidi Larbi Cherkaoui, que además de su trabajo con el Royal Ballet de Flandes ha hecho coreografías para estrellas como Beyonce.



“La exclusividad pertenece a la Ópera de París y nadie más la puede bailar fuera”, dijo Hernández, quien consiguió el permiso para traerla a México.



También se presenta un fragmento de la coreografía Dust de Akram Khan, quien también participó en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres, sobre el papel de las mujeres en la Primera Guerra Mundial.







“El ballet ese cuando yo lo vi no pude dormir en la noche. Me pareció impresionante, sobre todo porque habían creado un nuevo lenguaje que hacía tiempo que eso no pasaba en el mundo del ballet”, dijo Hernández, quien traerá los últimos 10 minutos de esa pieza, que considera “la parte central” del ballet.



El repertorio incluye igualmente clásicos como Don Quijote, Carmen y Talismán, así como la participación del bailarín de tap Savion Glover, con jazz en vivo; la española Tamara Rojo, bailando por primera vez con Hernández en la Ciudad de México, y la participación del hermano de Hernández, Esteban, bailarín del Ballet de San Francisco.



“Me parece que es indispensable seguir consumiendo este tipo de entretenimiento, que no solo alimenta tus sentidos, sino que te permite imaginar. Que no es entretenimiento tan explícito, tan tirado a tu cara que no tienes que hacer nada más que consumirlo, sino que cuestiones, que intentes buscar dentro de ti un significado a lo que estás viendo o simplemente dejes que esto te lleve a todos estos lugares tan diferentes emocionalmente”, expresó.





Hernández, de 27 años, es actualmente el bailarín principal del Ballet Nacional de Inglaterra, papel que también ha tenido en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo, la Ópera de París y el Ballet Nacional de Holanda. Ha bailado en el Bolshoi, el American Ballet Theater de Nueva York y el San Francisco Ballet. El único escenario principal de danza que no ha pisado es el Metropolitan de Nueva York.



“Inconscientemente me parece que sigo poniéndolo un poquito de lado porque no quiero terminar de cumplir todas mis metas personales, artísticamente hablando, a los 27 años, explicó. “Yo obviamente quiero llegar a ese escenario bailando en mi mejor momento, lo que espero tener por lo menos en los próximos ocho años”.



Próximamente se presentará en Roma con Don quijote y también llegará al Teatro Colón de Buenos Aires con El cascanueces.



Actualmente la familia de Hernández tiene dos escuelas de educación gratuita en Tlajomulco, en el estado mexicano de Jalisco, donde estudian danza unos 200 niños.



“Mi papá quería demostrar el impacto que hay en la comunidad cuando tienes una formación cultural. Ha sido un proyecto extraordinario”, dijo. “Yo vi el cambio más radical en los padres de los niños que en los niños mismos”.