'Interviú' dice adiós

Ahora es ceniza de los tiempos digitales. Interviú ha perdido la batalla contra el mercado. La clásica publicación de desnudos y reportajes de investigación en los años de la movida dejará de circular en breve. Grupo Zeta, su editora, decidió cerrarla ante sus “importantes pérdidas”. Durante los años posteriores a la muerte de Franco, se convirtió en un clásico de los puestos de periódicos de toda España.



Creada en 1976, la publicación no dejó de presentar malos ejercicios en los últimos años. Su compañera editorial, Tiempo, también tiene sus días contados. Ambas acumularon pérdidas por más de 7 millones de euros en un lustro. La derrota económica, por desastrosa que parezca, no se compara con la del tiraje: en 1976, en su número 16, cuando en su portada apareció Marisol desnuda, llegó a vender más de un millón de ejemplares. Su más reciente edición no rebasó los 26 mil.





Pero Interviú fue mucho más que una revista de desnudos. Los reportajes de gran peso, mientras España daba tumbos en su camino a la democracia, llenaron sus páginas y produjeron el mismo escándalo que las bellas artistas que lucían en la tapa. No fueron pocas las veces en las que fue retirada de la circulación por órdenes judiciales. Las paradojas de la historia es que esta publicación se dio el lujo, en los buenos tiempos, de rechazar publicidad porque su paginación ponía en peligro la circulación.



Por las páginas de Interviú pasaron plumas célebres, como la de Camilo José Cela. Fueron muchos los números que obligaron a los españoles a estar al tanto de lo que publicaba. Ahora ha sido carcomida por el fracaso financiero que comenzó en la década de los 90.



Grupo Zeta ha dicho, sin embrago, que el portal digital de la revista se mantendrá abierto como testimonio de uno de los grandes episodios de la prensa española de la Transición.



No son buenos tiempos para los medios impresos. No en España.