Inmigrantes, los "peores enemigos" de judíos: Lagerfeld

Karl Lagerfeld, director creativo de Chanel, afirmó que los inmigrantes son "los peores enemigos" de los judíos.



De acuerdo con el periódico El País, el Kaiser fue más allá, puesto que aseguró que "aunque hayan pasado décadas, no se puede matar a millones de judíos para luego hacer venir a millones de sus peores enemigos", esto en referencia a los migrantes de religión musulmana.



En una entrevista televisiva transmitida en Francia el pasado sábado, criticó las políticas de la canciller de Alemania, Angela Merkel, al comentar que ésta "ya había aceptado millones de inmigrantes que estaban bien integrados y que trabajan. No tenía necesidad de echarse encima a un millón más, sólo para tener una imagen adorable tras haber parecido una madrastra durante la crisis griega".



Por ello, el Consejo Superior del Audiovisual de Francia informó que estudiaría el video para determinar si abre o no una investigación, reportó el Huffington Post.