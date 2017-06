Hostal Regina convierte sus espacios en pequeños teatros

Durante 40 días el Hostal Regina no recibirá huéspedes, sino espectadores. Del 7 de junio al 30 de julio, cumplirán temporada 38 puestas en escena en la primera invasión Espacios mórbidos. Cada habitación del hostal será ocupada por una de las obras, de autores como Xavier Villanova (La poética del derrumbe) y Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio (La nena).



Se presentarán también Temor de mí, de Sebastián Sánchez Amunátegui; Last mar, de Carlos Valencia; 9 historias de infidelidad, de Alberto Castillo; Brete, de Oscar Ortiz Parra; ¿Quién es Pedro Páramo?, de Nancy Castro, Disco ruido, de Luis Díaz y Todo por sentir se acaba, de Marco Antonio Treviño. Los miércoles se presentan 3 producciones, los jueves 5, viernes y sábado 7 y el domingo 8 montajes.



La necesidad de tener espacios para mostrar su trabajo, llevó a la actriz y productora Gabriela Orsen a crear este concepto. “Es muy esperanzador que el hostal decida hospedarnos, porque aunque está muy relacionado con el arte, su giro no es el teatro. La idea es que la invasión a espacios pueda ser en hoteles, clubes nocturnos, oficinas de gobierno, asilos, centros de rehabilitación, cualquier tipo de lugar al que podamos conquistar con la propuesta de que la escena puede suceder en muchos espacios, no solamente en los teatros convencionales”.

Todas las compañías involucradas en el proyecto son independientes y fueron seleccionadas entre 78 grupos que respondieron a la convocatoria de la productora.

ACUDA ¿Qué? Espacios mórbidos

¿Dónde? Hostal Regina, 5 de Febrero 53 esquina Regina, Centro Histórico. Teléfonos: 5709-4192 y 5709 7815

Horario: Miércoles y jueves 20:30; viernes y sábado 21:00 y domingo 18:00 y 20:00 horas

Localidad: $100 y $200

“Somos cada vez más artistas, con muchas cosas que decir y son pocos los espacios, eso nos invita a estar generando constantemente proyectos como Micro teatro o Teatro en corto, para poder presentar nuestro trabajo”, comparte Orsen, quien actúa en la puesta La fútil tragedia del café internet, bajo la dirección de Carlos Talancón.



Las obras de Espacios mórbidos no están determinadas por la duración. Los formatos son diversos, la obra más corta es de 25 minutos y la más extensa, de una hora y media. Se presentan simultáneamente, -38 funciones por día- y existe la posibilidad de ver más de una puesta.



Nada en la decoración de las habitaciones es alterado, aunque sí existen elementos escenográficos de cada montaje. Hay sitios para 40 espectadores o más, y con un máximo de diez personas.



Al terminar la temporada, cada montaje seguirá presentándose en otros foros y la invasión continuará en otro sitio, con una nueva programación, en los próximos meses.