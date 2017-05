'Hijos de tigre' brillan en el Mundial Sub-20

Jürgen Klinsmann vivió su etapa más brillante como futbolista a partir del verano de 1989. Fue transferido al Inter de Milán y al año siguiente formó parte de la plantilla con la que Alemania se coronó en el Mundial de Italia 1990. En esa misma época también conoció a Debbie Lee Chin, su futura esposa.



Chin, una modelo chino-estadounidense, vivía en el sur de California y ganó una beca para trabajar en Europa. Recorrió las pasarelas de París, Madrid y Milán, metrópoli en la que coincidió con el delantero alemán, según el portal Football Life. Comenzaron a salir, luego formalizaron un noviazgo y en 1995 se casaron.



Un año más tarde, en agosto, la pareja anunció que esperaba a Jonathan, su primer hijo. Pero la futura madre le dijo al jugador que regresaría a California para pasar su embarazo al lado de sus padres. Jürgen no pudo acompañarla, porque en aquella época había firmado un contrato con el Bayern Munich, con el que logró el subcampeonato. El pequeño pasó un año lejos de su padre.

La aventura de Klinsmann con el cuadro bávaro fue el principio de su decadencia. Sólo duró una temporada con el equipo y en el primer semestre de la campaña 1997-98 partió libre a la Sampdoria. Pasó seis meses en Italia y para el mercado invernal firmó con el Tottenham, club en el que se retiró cinco meses después. Tenía 34 años.

UNO A UNO JONATHAN KLINSMANN

Fecha y lugar de nacimiento: 8 de abril de 1997, California, Estados Unidos

Estatura: 1.92 metros / Peso: 82 kilos

Posición: Portero

Equipo: California Golden Bears

Debut en Selección Sub-20: 6 de octubre de 2015



MARCUS THURAM

Fecha y lugar de nacimiento: 6 de agosto de 1997, Parma, Italia

Estatura: 1.88 metros / Peso: 79 kilos

Posición: Delantero

Equipo: Sochaux

Debut en Selección Sub-20: 31 de agosto de 2016

El alemán se reunió el año siguiente con su familia en Estados Unidos. Establecieron su residencia en Newport Beach, localidad ubicada al suroeste de California. Jürgen tuvo un breve regreso al profesionalismo, al firmar en 2004 con el Orange County de la Premier Development League, de la cuarta división de Estados Unidos. Jugó de enero a marzo y tuvo que apresurar su retiro definitivo como futbolista, porque en abril aceptó el cargo de entrenador de la selección alemana.



La familia emigró a Stuttgart. Fue en aquella época en la que Jonathan conoció el futbol. El pequeño –según contó él mismo al portal de la US Soccer en marzo pasado- era delantero, como su padre. Lo inscribieron en la academia del VfB Stuttgart, en la que Jürgen había crecido futbolísticamente a mediados de la década de los 80.



Cuando el mayor de los Klinsmann aceptó la dirección técnica del Bayern Munich en 2008, el pequeño iba a ser transferido a la academia del club bávaro. Pero antes de que realizara sus primeras pruebas, en un juego con algunos amigos, al faltar el portero decidió ocupar esa posición. Tuvo una buena actuación y quedó enamorado del puesto.



La familia Klinsmann regresó a Estados Unidos en 2010, después de que Jürgen fuera despedido de Alemania y que firmara con el Toronto de la MLS. Debbie y Jonathan volvieron a Newport Beach.



“En aquella época quería que Jonathan disfrutara de un deporte de equipo. Hasta los 16 años, él no estaba seguro si iba a jugar basquetbol o futbol. Pero eligió el balompié sin que nadie lo presionara“, menciona Jürgen en una entrevista publicada en el portal de la FIFA.



Jonathan fue incluido en las Selecciones Sub-18 y 19 de Estados Unidos. En el Premundial Sub-20 de la Concacaf, en febrero y marzo pasado, ganó el premio Guante de Oro –que lo acreditó como el arquero con más atajadas del certamen- y el galardón al Mejor Portero. También ayudó a que Estados Unidos ganara el título y obtuviera la clasificación al Mundial de Corea del Sur, en el que el equipo se encuentra en octavos de final - fase que inicia mañana- y que el jueves disputará su partido contra Nueva Zelanda.



NO ES EL ÚNICO

Marcus Thuram nació en agosto de 1997, un mes después de que Lilian, su padre, fichó por el Parma. El papá se caracterizó por ser un defensa dominante que ganó el Mundial de Francia 1998 y cuatro scudettos con la Juventus.



Pero el muchacho siguió un camino distinto. Se dedicó a anotar en vez de defender. Fue convocado por Francia en las categorías Sub-17, 18, 19 y 20, en las que ha marcado 12 goles en todas las competencias y ganó el campeonato europeo Sub-19.