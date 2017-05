¿Eres vegetariano y extrañas la carne? La hamburguesa de Bill Gates es para ti

The Beyond Burger, como se conoce al producto, salió al mercado el año pasado. (Tomada de @BeyondMeat)

La próxima generación de hamburguesas vegetarianas, que prometen sangrar y chisporrotear como verdadera carne de vacuno molida, está dando otro paso hacia el público general.



Beyond Meat, cuyos inversionistas incluyen al millonario Bill Gates y los gigantes de alimentos General Mills y Tyson Foods, comenzará a distribuir sus hamburguesas vegetarianas en más de 280 supermercados Safeway en California, Hawai y Nevada, según la compañía.



The Beyond Burger, como se conoce al producto, salió al mercado el año pasado, pero hasta este momento sólo ha estado disponible en las tiendas Whole Foods y unos pocos restaurantes. En Safeway, las hamburguesas aparecerán en la carne envasada, un intento de llegar directamente a los clientes que comen carne tradicionales.



Beyond Meat y su competidor Impossible Foods han generado ruido entre los aficionados al buen comer con sus hamburguesas vegetarianas que sostienen ayudarán al estadounidense promedio a dejar la carne.



La comida vegetariana -que una vez era privilegio de personas con dietas estrictas y activistas de los derechos de los animales - ha ido ganando una aceptación más amplia en los últimos años, gracias al respaldo de celebridades como Bill Clinton y Beyonce. Un número cada vez mayor de consumidores buscan productos de origen vegetal por razones tanto de salud como ambientales.





Si bien Beyond Burger se ha vendido bien en Whole Foods en los últimos meses, entrar en una cadena de comestibles convencional marca un punto de inflexión, dijo Ethan Brown, máximo ejecutivo de Beyond Meat.



"Es un paso realmente importante en términos de replanteamiento de cómo pensamos acerca de la carne", dijo el ejecutivo de 45 años en una entrevista. "Asumimos que un animal tiene que ser usado para la carne, y eso es simplemente falso".



ATENCIÓN DE GATES

Beyond Meat, con sede en El Segundo, California, fue fundada en 2009 e inicialmente se centró en un sustituto de pollo congelado. El negocio llamó la atención tanto de Gates como de 301, la rama de capital de riesgo de General Mills.



Después de que su nueva hamburguesa vegetariana fue lanzada el año pasado, Tyson Foods, el mayor productor de carne de Estados Unidos, anunció que había comprado una participación del 5 por ciento en la compañía. Beyond Meat también está respaldada por Don Thompson, el ex máximo ejecutivo de McDonald’s Corp.





The Beyond Burger, que está fabricada con proteína de guisante, no es el único producto cuando se trata de hamburguesas vegetarianas con distinción culinaria. Impossible Foods, fundada por el bioquímico Pat Brown de Stanford, está promocionando sus propias hamburguesas vegetarianas como una alternativa a la carne. Pero la compañía se ha centrado más en la distribución en restaurantes de gama alta.



Además de los supermercados convencionales, Beyond Meat también está disponible en aproximadamente 30 restaurantes en la costa oeste. Y el producto fue introducido recientemente en los comedores de la Universidad de Yale.



En las tiendas, la hamburguesa se vende en paquetes de dos unidades por 5.99 dólares. Y mientras Brown piensa que el sabor y el chisporroteo de las hamburguesas vegetarianas pueden competir con la carne tradicional, reconoce que el precio podría ser un problema para los compradores convencionales. Estima que será capaz de superar a la carne de vacuno dentro de los próximos cinco años a medida que Beyond Meat aumente su escala y pague menos por los ingredientes.



"Ahí es cuando las cosas realmente se pondrán interesantes", dijo.